Economía del Conocimiento: el secreto de la industria IT argentina

Sin embargo, la capacidad y calidad no es lo único que destaca respecto a las características productivas del sector IT, en el caso de Flux IT el éxito del modelo se asienta en “Cultura + Tecnología, son nuestros dos pilares estructurales”, expresó Urrizola. Y agregó: “Tenemos una combinación muy arraigada a nivel fundacional entre Investigación, Desarrollo e Innovación, sumados a la cultura como pilar de la organización. Nuestra cultura nos permite adaptarnos a diferentes contextos y dinámicas de trabajo”.

La flexibilidad asegura una gran adaptabilidad según mercados, contextos, demandas y necesidades, promoviendo así una gran capacidad productiva local de la economía del conocimiento que destaca en la búsqueda de soluciones tecnológicas.

El CEO consideró que “la base de I+D+i nos permite sostener procesos continuos de exploración, sumando de manera constante nuevas capacidades y prácticas a nuestros grandes ejes de prácticas: Technology, Experience Design y Methodology”.

Hoy, Flux IT cuenta con clientes en una decena de países con proyectos de alto impacto, desarrollando productos que utilizan millones de personas.

La empresa ha trabajado sobre un plan estratégico de consolidación global basados en productos destinados a la logística, y se encuentra en plena expansión, apalancada principalmente por su experiencia en sectores vinculados a Finanzas, Seguros y Oil&Gas.