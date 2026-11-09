La mayor agencia de espionaje china reclutó a una mujer cuyo objetivo era Jensen Huang

Un memorando de inteligencia de EEUU señaló que la empresaria china Alice Huang habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado para obtener información sobre Jensen Huang, CEO de Nvidia. El caso se produce en medio de la disputa entre Washington y Pekín por el desarrollo y el acceso a los chips de inteligencia artificial.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, habría sido objetivo de una operación de inteligencia china, según información citada por funcionarios estadounidenses.

Un memorando que circuló entre los responsables de políticas de EE. UU. citaba información de inteligencia de que Alice Huang, una ejecutiva china que entabló una relación con el líder de Nvidia, era un activo del Ministerio de Seguridad del Estado de Pekín.

Un memorando que circuló entre los altos responsables de políticas del gobierno de Donald Trump la primavera pasada citaba información de inteligencia según la cual una empresaria china que tenía una relación cercana con el director ejecutivo de Nvidia era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China , según personas informadas sobre los datos de inteligencia.

La empresaria, Alice Huang , fue reclutada para recopilar información de inteligencia sobre Jensen Huang, el director ejecutivo de Nvidia , como parte de una campaña de la principal agencia de espionaje de Pekín para aprender más sobre los chips de IA estadounidenses y potencialmente influir en la empresa para que presionara a favor de que sus chips más avanzados estuvieran disponibles en China, dijeron las personas.

Jensen Huang, un influyente aliado del presidente Trump, es una figura fundamental en la intensa competencia global por la supremacía de la IA. Los chips avanzados de Nvidia son muy codiciados en todo el mundo, y el crecimiento de la empresa ha ayudado a impulsar el mercado de valores durante los últimos años.

La existencia del memorando y la evaluación de los funcionarios estadounidenses de que Alice Huang trabajaba directamente para la principal agencia de inteligencia china no se habían reportado anteriormente. Estos datos aportan detalles nuevos e importantes a lo que parece ser un ejemplo especialmente audaz de los prolongados esfuerzos de espionaje industrial de China.

El interés de China en Jensen Huang, y precisamente lo que Pekín esperaba lograr al hacer que uno de sus activos de inteligencia iniciara una relación cercana con el ejecutivo, han sido un foco de atención para las agencias de espionaje estadounidenses. Esas preguntas ahora también son de interés para el Capitolio. La semana pasada, los líderes republicanos de tres influyentes comités de la Cámara de Representantes solicitaron que Jensen Huang compareciera ante ellos a finales de este mes para informarles a puerta cerrada sobre sus interacciones con Alice Huang, con quien no tiene parentesco.

The New York Times reportó hace dos semanas que Jensen Huang fue objetivo de una operación de inteligencia china, y que las agencias de inteligencia estadounidenses llevaron a cabo vigilancia electrónica sobre Alice Huang, una ciudadana china, durante al menos un año. El Times reportó que Trump había sido informado el año pasado sobre la relación de Jensen Huang con ella, pero eligió no hacer nada al respecto.

Alice Huang habla bien inglés y tiene relaciones con ejecutivos en los niveles más altos de la industria de chips de IA, incluyendo a Jensen Huang y a los líderes de Gigabyte, uno de los principales ensambladores de supercomputadoras de Nvidia, dijeron personas que la han conocido. Ha asistido a conferencias de la industria y a cenas privadas de ejecutivos.

No está claro cuándo Alice Huang conoció por primera vez al líder de Nvidia. En 2024, alrededor de la época en que ambos fueron fotografiados juntos en un bar en Taipéi, su empresa, Megaspeed, comenzó una compra de varios millardos de dólares de microchips avanzados de IA.

Para muchos en la industria, la bien financiada incursión de Megaspeed en la IA pareció surgir de la nada.

Alice Huang estaba conectada a una red de empresas e inversores agrupados en torno a Shanghái y la provincia de Zhejiang que habían utilizado sus vínculos con funcionarios locales en Shanghái para expandirse agresivamente de los videojuegos para dispositivos móviles a los centros de datos, los cuales proporcionan la potencia informática detrás de la inteligencia artificial.

Megaspeed ha estado construyendo centros de datos en el sudeste asiático para luego alquilar su potencia informática a Alibaba, la gigante empresa china de internet, lo que le ha dado a China una puerta trasera para obtener acceso a los chips avanzados de Nvidia. Estados Unidos le restringe a Nvidia vender esos chips directamente a China.

Más allá de sus conexiones locales, la red también tiene un vínculo financiero con el sector militar chino, a través de una inversión en una filial de ciberseguridad del China Electronics Technology Group, uno de los mayores fabricantes de tecnología militar del país.

El gobierno chino ha establecido metas para superar a Estados Unidos como el líder mundial en tecnología de IA para 2030. El enfoque en la IA ha aumentado en las áreas del gobierno chino que se especializan en seguridad nacional, incluyendo la agencia de espionaje que reclutó a Alice Huang.

La agencia de espionaje MSS de China alguna vez estuvo estancada. Pero cuando Xi Jinping asumió como líder de China en 2012, comenzó a invertir en la agencia. Hoy en día es muchas veces más grande que la CIA, recopila inteligencia humana e intercepta comunicaciones electrónicas. La agencia también lleva a cabo operaciones de contrainteligencia.

Peter Mattis, un exanalista de contrainteligencia de la CIA, dijo que la agencia de espionaje de China había hecho de la tecnología un foco de sus actividades, viéndola como “la lucha clave por el dominio en el mundo económico”.

“Están interesados en lo que sucede en la tecnología, en las especificaciones técnicas de lo que se está construyendo y en moldear la toma de decisiones en lo que respecta a esas cosas”, dijo Mattis, quien ahora es el presidente de la Fundación Jamestown, un centro de estudios de seguridad nacional. “Jensen es alguien a quien querrías influenciar porque ejerce mucho poder y está en el punto crucial de una tecnología que moldea el mundo”.

John Rizzo, un portavoz de Nvidia, dijo que la empresa no comparte información clasificada con sus clientes, y que los clientes no le piden a Nvidia que presione al gobierno de Estados Unidos para que cambie sus políticas sobre la venta de chips a China.

Añadió que el gobierno chino había “promovido de manera consistente sus propias alternativas nacionales en China, incluyendo a Huawei, y limitado estrictamente las importaciones de nuestros productos para centros de datos”.

Rizzo ha mantenido que las interacciones de Jensen Huang con Alice Huang “no fueron inusuales” y que fueron congruentes con los tipos de reuniones que él tiene con cualquiera de los muchos clientes de Nvidia.

Liu Chang, un portavoz de la embajada china, dijo que los reportes del Times eran “infundados” y “nada más que calumnias contra China”. Alice Huang no ha respondido a múltiples intentos de contactarla para obtener comentarios en días recientes. Rizzo dijo previamente que las interacciones de Jensen Huang con Alice Huang “no fueron inusuales”, y que él habla anualmente con miles de ejecutivos que hacen negocios con Nvidia.

Las portavoces de la Casa Blanca y de la CIA declinaron hacer comentarios.

Jensen Huang se ha mantenido firme durante los últimos años al pedir que el gobierno estadounidense permita a los fabricantes de chips vender tecnología de IA a China. Ha argumentado que hacerlo crearía competencia para Huawei, el gigante tecnológico de China, y ralentizaría su desarrollo de la tecnología de IA.

En 2025, persuadió a Trump de revertir una prohibición sobre las ventas de chips de IA a China y permitir que Nvidia vendiera un chip menos potente allí. Posteriormente, él y el presidente llegaron a un acuerdo para venderle a China el segundo chip más potente de la empresa, llevándose Estados Unidos el 25 por ciento de las ventas. Más tarde, Trump consideró permitir que Nvidia le vendiera a China su chip más reciente, conocido como Blackwell, pero finalmente desistió de esa idea.

Al hablar en una conferencia de inversores en mayo, Jensen Huang dijo que China no debería tener acceso a la mejor tecnología de Nvidia, como sus chips Blackwell o su próximo chip Rubin. Dijo que Estados Unidos debería tener “el primero, la mayor cantidad y el mejor, pero simultáneamente todas las empresas estadounidenses deberían competir a nivel mundial”.

La agencia de espionaje MSS de China, fundada en 1983, pasó mucho tiempo sin lograr ganarse la confianza de los líderes del país. Las ramas de espionaje y ciberpiratería del Ejército Popular de Liberación fueron consideradas durante años como las principales ramas de recopilación de inteligencia de Pekín.

La agencia asumió una mayor parte del trabajo de espionaje de China después de que Pekín y Washington llegaran a un acuerdo en 2015 para frenar las ciberoperaciones, según investigadores y funcionarios estadounidenses. En los años siguientes, el Departamento de Justicia acusó a hackers asociados con la MSS de intentar robar tecnología estadounidense e infiltrarse en redes estadounidenses.

Para 2023, la agencia se había convertido en una rival de la CIA, y comenzó a usar la IA para seleccionar y perfilar objetivos. Había expandido su red de espías a través de un reclutamiento agresivo, y utilizó su presupuesto más grande para ayudar a Xi en sus ambiciones de desafiar el dominio estadounidense.

La MSS también utilizó sus vínculos con varias empresas chinas para expandir su trabajo en ciberpiratería, espionaje y operaciones de información. Se estima que tiene cientos de miles de agentes, lo cual eclipsa el número de oficiales de contrainteligencia en Estados Unidos.

La agencia continúa operando principalmente tras bambalinas, pero bajo su actual líder, Chen Yixin, también ha asumido un rol más público en la vida china. En 2023, la agencia creó una cuenta en WeChat, principalmente para propaganda interna y para alentar a los ciudadanos chinos a reportar a personas sospechosas de ser espías extranjeros. El canal también se utiliza para atacar a Estados Unidos por una supuesta mentalidad de Guerra Fría.

Chen está muy familiarizado con la región del este de China donde opera Alice Huang. Nativo de Zhejiang, pasó gran parte de su larga carrera trabajando para el Partido Comunista Chino de la provincia. Sirvió bajo el mando de Xi cuando Xi dirigía Zhejiang a principios de la década del 2000. Analistas políticos dicen que sus vínculos son estrechos.

Chen ha sido franco sobre los riesgos que representa la IA para el Partido Comunista Chino. En un ensayo de septiembre en la revista estatal China Cyberspace, dijo que China necesitaba afirmar el control sobre la IA para proteger la estabilidad política nacional, defenderse de ciberataques cada vez más sofisticados y competir militarmente con Estados Unidos. Dijo que los algoritmos ayudarían a los países a “obtener la iniciativa en el campo de batalla”.

Julian E. Barnes cubre las noticias relacionadas con las agencias de inteligencia estadounidenses y los asuntos de seguridad internacional para el Times. Lleva más de dos décadas reportando sobre temas de seguridad.

Tripp Mickle cubre algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, como Nvidia, Google y Apple. También escribe sobre tendencias en la industria tecnológica, como los despidos y la inteligencia artificial.

Paul Mozur es corresponsal mundial de tecnología del Times afincado en Taipéi. Anteriormente escribió sobre tecnología y política en Asia desde Hong Kong, Shanghái y Seúl.

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Donald Trump.

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