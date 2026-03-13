Elon Musk anuncia "Macrohard": el proyecto conjunto de Tesla y xAI para crear software con IA + Seguir en









El proyecto busca que agentes autónomos logren gestionar procesos complejos, funcionando de manera similar a una organización empresarial completa.

Uno de los objetivos principales es lograr que Macrohard funcione como un sistema de IA en tiempo real, capaz de simular y gestionar procesos empresariales completos.

Elon Musk presentó "Macrohard", un proyecto conjunto de Tesla y xAI que utiliza IA avanzada y hardware propio para automatizar la creación de software. La iniciativa busca que agentes autónomos logren gestionar procesos complejos, funcionando de manera similar a una organización empresarial completa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Macrohard, también denominado como Digital Optimus, es la apuesta de Musk por los trabajadores digitales. Este proyecto de agentes de IA autónomos surgió en xAI en agosto de 2025, pero tras meses de ajustes, se transformó en una colaboración directa con Tesla. Esta unión fue posible tras un desembolso de u$s2.000 millones en enero, vinculando definitivamente las capacidades de ambas empresas.

El nombre de Digital Optimus rinde homenaje al robot humanoide de Tesla, Optimus, una tecnología que Musk califica como el producto más trascendental en la historia. Con Macrohard, esta ambición se traslada al software, centrándose en desarrollar una IA capaz de administrar y generar software de manera totalmente independiente.

Cómo funcionará el nuevo proyecto de Elon Musk, Macrohard El sistema Macrohard utiliza a Grok como su núcleo de toma de decisiones y a la tecnología de Tesla como su brazo ejecutor. Esta división imita la psicología cognitiva, donde Grok representa el procesamiento reflexivo, representando al Sistema 2, y el agente de Digital Optimus se encarga de la fase operativa, el cual sería el Sistema 1. Así, el modelo de xAI dirige la estrategia mientras que la IA de Tesla materializa las tareas técnicas con alta autonomía.

El sistema operará mediante el análisis continuo de la interfaz gráfica y el control directo de los periféricos. Esta habilidad para procesar video y acciones de entrada en tiempo vivo le permite ejecutar procesos completos y generar código, actuando como un operador digital totalmente independiente.

Uno de los objetivos principales es lograr que Macrohard funcione como un sistema de IA en tiempo real, capaz de simular y gestionar procesos empresariales completos, desde la concepción hasta la implementación de software. Musk destacó la importancia de esta capacidad, respondiendo a que puede “emular el funcionamiento de compañías enteras”.