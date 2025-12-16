Elon Musk confirmó que la próxima actualización de Grok desplazará a ChatGPT y al resto de la competencia + Seguir en









El creador de Tesla anticipó un salto fuerte en su sistema de IA, con cambios técnicos que prometen alterar el mapa digital.

Elon Musk aseguró que la próxima actualización de Grok lo va a posicionar en el top 1 de la IA. WIRED

La inteligencia artificial suma un nuevo capítulo en su reciente historia. Elon Musk volvió a dar de que hablar en el sector, tras anticipar una nueva actualización de su desarrollo más ambicioso, Grok; asegurando que será el número uno en muy poco tiempo.

El anuncio llegó a través de su cuenta en X y abrió un debate dentro de la industria. El empresario aseguró que el próximo lanzamiento superará a las plataformas más conocidas del mercado y marcará una diferencia muy importante en el rendimiento.

elon musk (1) Grok 4.20: las novedades que llegan a la IA de Elon Musk Según explicó el propio Musk, Grok 4.20 verá la luz entre fines de diciembre y los primeros días de enero de 2026. Las pruebas iniciales, compartidas de forma pública, indican que el sistema mostró resultados por encima de GPT-5.1 de OpenAI y de Gemini 3 Pro, la reciente apuesta de Google.

Uno de los puntos más mencionados por el fundador de xAI es el rediseño del motor de razonamiento. Esta nueva base permite procesar información financiera en tiempo real y evaluar miles de variables al mismo tiempo.

En ensayos internos, el modelo detectó movimientos de mercado complejos en lapsos muy cortos, tareas que a una persona le demandarían jornadas enteras.

De todas formas, el foco en las finanzas no es algo casual. Musk señaló que Grok 4.20 rindió con mayor precisión en simulaciones de trading automatizado y análisis bursátil avanzado. Esa capacidad surge de una arquitectura distinta, pensada para reducir fallas de cálculo y mejorar la consistencia de las respuestas frente a escenarios de alta complejidad. El contexto también juega un rol importante. Hace pocos días, Google presentó Gemini 3 Pro en más de 120 países, con resultados que dejaron a OpenAI en una posición incómoda. Incluso Sam Altman admitió que ChatGPT perdió terreno frente a ese lanzamiento. Es justo por eso que Musk apuesta a recuperar el protagonismo con un sistema que promete un rendimiento superior. La estrategia de xAI incluye una inversión enorme en infraestructura. El empresario destinó miles de millones de dólares a Colossus, una supercomputadora que opera con unos 500.000 chips de Nvidia. Esa potencia permite entrenar modelos a una velocidad que pocos competidores pueden igualar en la actualidad. Es por eso que OpenAI enfrenta un año complejo en términos financieros, mientras que Google procesa volúmenes récord de datos cada mes. A partir de esta situación es que Musk confía en que su nuevo sistema logrará reposicionar a xAI entre los líderes del sector.