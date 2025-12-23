La economía de EEUU creció muy por encima de lo esperado en el tercer trimestre

Las exportaciones tuvieron un desempeño robusto en EEUU, impulsadas por una demanda externa firme, lo que mejoró la economía.

Este martes por la mañana, se dio a conocer que la economía de EEUU mostró en el tercer trimestre de 2025 una expansión considerablemente más sólida de lo que anticipaban los analistas, según datos preliminares del Producto Bruto Interno (PBI).

Concretamente, el crecimiento anualizado alcanzó un 4,3% , superando con creces las expectativas del mercado, que rondaban el 3%. Así, se alcanzó el ritmo más acelerado en casi dos años.

Este resultado fue un impulso para los economistas y los mercados, ya que la cifra final quedó muy por encima de las estimaciones previas y reflejó la resiliencia de varios componentes clave de la actividad económica estadounidense.

El gasto de los consumidores , que representa la mayor parte de la economía, fue un motor fundamental del crecimiento , ya que aumentó de manera notable en el trimestre.

Además del gasto de los hogares, las exportaciones también tuvieron un desempeño robusto , impulsadas por una demanda externa firme, y el gasto del Gobierno, especialmente en defensa y algunos servicios, aportó positivo al crecimiento general.

Estos factores compensaron parcialmente la caída en la inversión empresarial, que permaneció más débil en comparación con otros sectores.

El crecimiento económico más fuerte de lo esperado llega en un contexto de desafíos internos y externos. A lo largo de 2025, EEUU enfrentó tensiones comerciales derivadas de aranceles que afectaron ciertos flujos comerciales y una prolongada paralización parcial del gobierno federal que retrasó la publicación de datos económicos importantes.

Aun así, el dinamismo del consumo y el aumento de las exportaciones permitieron que la economía mantuviera un crecimiento sorprendentemente elevado.

Señales de cautela

No obstante, los expertos advierten que este crecimiento podría no ser sostenible de forma automática. Algunos indicadores, como la confianza del consumidor, mostraron señales de debilidad, y la persistencia de la inflación sigue siendo una preocupación para la Reserva Federal.

La situación plantea interrogantes sobre cómo evolucionará la economía en el cuarto trimestre y si el vigor observado puede mantenerse con el mismo ritmo.

Desde la Casa Blanca, asesores económicos destacaron los datos como un reflejo de políticas eficaces y una economía en firme recuperación, sugiriendo además que una expansión continuada podría traducirse en mayores aumentos de empleo en los próximos meses.