Elon Musk contra el monopolio de la Inteligencia Artificial: demandó a OpenAI y Apple

Elon Musk acusó a OpenAI y a Apple de conspirar contra la libre competencia en el mercado de la Inteligencia Artificial. Busca ser indemnizado por miles de millones de dólares.

Elon Musk volvió a ubicarse en el centro de las noticias. Esta vez, lo hizo al presentar una demanda contra Apple y OpenAI a quienes acusa de encabezar un plan que conspira contra la libre competencia en el mercado de la inteligencia artificial .

En su demanda Musk sostiene que el acuerdo exclusivo entre ambas empresas hace que Apple no presente en su App Store de forma más destacada no solo a Grok -su modelo de IA - sino además, a la mismísima red social X .

En concreto, Musk denuncia que el arreglo entre Apple y OpenAi impuso a ChatGPT como el único generativo de la inteligencia artificial en los dispositivos de iPhone. De hecho, en las últimas actualizaciones de iOS, iPadOS y macOS Siri-asistente de Apple, puede conectarse directarmente con ChatGPT para responder solicitudes, preguntas y hasta devolver análisis de IA.

Detrás de sudenuncia, Musk busca ser indemnizado por miles de millones de dólares por daños. Además, la demanda exige una medida cautelar por el acuerdo que guardan ambos, para que haya una igualdad de oportunidades en los que están en el mercado.

Lo real es que el problema no inició recientemente. Si bien la IA es nueva, el enfrentamiento de Musk viene de larga data, cuando en 2018 dio un paso al costado de OpenAI, empresa que había cofundado con Sam Altman, tres años antes. Desde que tomó se distanció, Musk comenzó a acusar a la empresa de dejar de desarrollar la inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad y hacerlo con objetivos comerciales.

Elon Musk (1).jpg

Este año, Musk había amenazado con demandar a Apple por ser un monopolio, basándose en que no era posible para ninguna otra empresa que no sea de OpenAi alcanzar el puesto uno en la aplicación de App Store, pero Altman respondió a la acusación a través de la red social X apelando a la ironía: "es una afirmación notable, considerando lo que he escuchado que Elon hace para manipular X y beneficiar a sus propias empresas".

Desde Apple aseguran que es una aplicación "justa y libre de prejuicios". Esta pelea en tribunales recién empieza, pero denota que el mercado de la inteligencia artificial es una lucha entre varias empresas que luchan por un monopolio garantizado.