Epic Games ofrece estos dos juegos gratis y son los últimos días para reclamarlos







Regalar videojuegos es la marca registrada de la compañía y su catálogo se renueva cada semana. La clave es estar atento y reclamarlos antes de que se vayan.

Los nuevos juegos gratuitos de Epic Games para esta semana. Epic Games

Epic Games sorprende con nuevas entregas gratuitas para quienes aman descubrir videojuegos sin pagar. La tienda digital arrancó el mes con propuestas imperdibles que mezclan nostalgia, acción y pura adrenalina. Si sos de los que no dejan pasar una buena promo, este es el momento de abrir la app y reclamar tus títulos antes de que cambie la tanda.

La estrategia de regalar videojuegos se volvió la marca registrada de Epic. Solo necesitás una cuenta, entrar a la tienda y agregarlos a tu biblioteca. Lo mejor es quedan para siempre, incluso si no los descargás en el momento.

Qué juegos están gratis en Epic Games El videojuego más destacado de esta semana es Gravity Circuit, un juego de acción con estética pixeleada. Tiene un aire de los '90 que remite a "Mega Man", con combates cuerpo a cuerpo, niveles desafiantes y una ambientación futurista especial. Su ritmo, banda sonora y diseño visual lo convirtieron en uno de los indies más aplaudidos del año, y ahora podés tenerlo gratis.

Pero no es el único. Durante octubre, Epic también regalará otros videojuegos, entre ellos Nightingale, un survival de mundo abierto que combina exploración, construcción y fantasía. Cada semana hay novedades, así que conviene revisar la tienda los jueves al mediodía, cuando se actualiza la lista.

juegos gratis epic Hasta cuándo están gratis Los videojuegos gratuitos se pueden reclamar hasta el 17 de octubre, fecha en la que Epic renovará las promociones con nuevos lanzamientos. Una vez que los sumás a tu cuenta, son tuyos para siempre, así que no hace falta instalarlos al instante: basta con reclamarlos antes del vencimiento. Si te gusta probar cosas nuevas, este mes es ideal para hacerlo. Desde indies pixelados hasta aventuras en mundos abiertos, la Epic Games Store llega con propuestas variadas y de gran calidad. Aprovechá antes de que cambie la tanda y esperá atento, porque el próximo jueves llegan más videojuegos gratuitos.

