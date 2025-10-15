Acciones registradas en la SEC debutan en un exchange de criptomonedas: Superstate se asocia con Backpack para llevar las acciones tokenizadas a los mercados de activos digitales







Backpack se convierte en el primer exchange de criptomonedas centralizado que ofrece acciones nativas en blockchain, dando acceso tanto a acciones de empresas cotizadas como a criptomonedas y stablecoins en una misma plataforma.

Backpack y Superstate anunciarán las acciones tokenizadas admitidas y el momento de su lanzamiento en las próximas semanas. freepik.es

Superstate, una empresa de tecnología financiera que trabaja en modernizar los mercados de capital públicos, anunció hoy una alianza con Backpack, un exchange de criptomonedas regulado, para llevar por primera vez acciones cotizadas tokenizadas de forma nativa a un exchange centralizado.

La alianza integra Opening Bell, la plataforma de acciones onchain de Superstate en Backpack Exchange, permitirá a los usuarios elegibles negociar y realizar operaciones de margen con acciones reales de empresas públicas registradas en la SEC, no wrappers, junto con criptomonedas y monedas estables.

Estas acciones están administradas directamente por el emisor, tienen los mismos CUSIP que las que cotizan en Nasdaq o NYSE, y se emiten a través del agente de Superstate autorizado por la SEC. Esta estructura otorga a los inversores propiedad directa, y los derechos económicos y políticos asociados a la acción, a la vez que sienta las bases para la futura interoperabilidad de DeFi a través de Backpack Wallet.

Backpack y Superstate anunciarán las acciones tokenizadas admitidas y el momento de su lanzamiento en las próximas semanas.

“Gracias a Opening Bell, las mismas acciones que cotizan en Nasdaq o NYSE pueden migrar a plataformas como Backpack”, afirmó Robert Leshner, consejero delegado de Superstate. “Para los traders, esto significa más activos para comprar, vender y usar como colateral, con mejores oportunidades para operar con margen que en los mercados tradicionales. Para los emisores, amplía su alcance a millones de inversores, conectándolos directamente con la infraestructura moderna de los mercados de capitales”.

“El futuro de las finanzas es el futuro de los cripto activos, y traer las acciones de Superstate a Backpack nos acerca un paso más a nuestra visión de convertirnos en un proveedor líder de servicios financieros para las generaciones cripto-nativas”, afirmó Armani Ferrante, fundador y consejero delegado de Backpack. “Al incluir acciones tokenizadas reales junto con criptomonedas, ofrecemos a los usuarios acceso a más mercados, más oportunidades y más activos para que puedan operar en una misma plataforma”. Con esta integración, Backpack se convierte en el primer exchange de criptomonedas en operar con acciones respaldadas por sus emisores y registradas en la SEC de forma nativa on-chain, abriendo una nueva categoría de activos que combina la legitimidad de los mercados tradicionales con la velocidad y la programabilidad de las criptomonedas. Esta colaboración continúa conectando las finanzas tradicionales con los mercados de criptomonedas, ampliando la utilidad de las acciones tokenizadas hoy en día y sentando las bases para la futura interoperabilidad de DeFi y una mayor participación de los inversores globales. Acceso y elegibilidad El acceso a Opening Bell en Backpack está limitado a usuarios elegibles fuera de EEUU y sujeto a las restricciones de cumplimiento normativo de Backpack en las distintas jurisdicciones en las que opera. Esta comunicación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de ningún valor. Los productos de Superstate, incluyendo Opening Bell, siguen disponibles para usuarios tanto estadounidenses como internacionales.

