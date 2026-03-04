La inteligencia artificial crea más empleos que despidos y surgen roles que antes no existían + Seguir en









Desde el Banco Central Europeo se advirtió que las empresas que hacen un uso significativo de la IA son más propensas a contratar personal adicional a corto plazo.

A pesar del optimismo, BCE no ignora los riesgos de desigualdad y sugieren que las perspectivas en el ámbito laboral pueden cambiar.

La inteligencia artificial podría generar una cantidad significativa de nuevos puestos de trabajo en lugar de destruirlos como se temía originalmente, de acuerdo a un análisis publicado recientemente en el blog oficial del Banco Central Europeo por parte de sus especialistas económicos más destacados en la actualidad.

Contrario a las visiones que sugieren un reemplazo total de la fuerza de trabajo humana, los economistas del BCE plantean un escenario de complementariedad. La propia encuesta del BCE sobre el acceso de las empresas a la financiación reveló que las empresas que hacen un uso significativo de la IA son más propensas a contratar personal adicional a corto plazo. "En otras palabras, las empresas que hacen un uso intensivo de la IA tienden, en promedio, a contratar en lugar de despedir", se expresó desde la entrada del blog de BCE.

Así mismo, la integración de estas tecnologías está permitiendo que surjan roles que antes no existían, especialmente en áreas de análisis de datos, supervisión de algoritmos y gestión de sistemas complejos.

La perspectiva de la IA en ámbito laboral podría cambiar, según BCE Las empresas que tienen previsto invertir en IA también son más propensas a tener expectativas positivas sobre el crecimiento futuro del empleo, argumenta el blog. "Esto es cierto independientemente del nivel de inversión previsto en IA y sugiere que tampoco es probable que se produzca una pausa en la contratación debido a la inversión en tecnología de IA durante el próximo año", afirmó el blog, escrito por dos economistas del BCE.

El informe advirtió que, si bien el saldo neto de empleos podría ser positivo, existe el peligro de que los beneficios se concentren en los sectores más tecnificados, dejando atrás a quienes no logren actualizar sus competencias a la velocidad que el mercado demanda actualmente.