Liquid Glass: así es el nuevo rediseño "cristal" que llega a los iPhone

La última versión del sistema operativo introduce Liquid Glass, una interfaz traslúcida que replica las propiedades del vidrio y renueva la estética de iOS.

Apple presentó iOS 26 , la actualización que introduce Liquid Glass , un rediseño integral de la interfaz con estética inspirada en VisionOS para los iPhone. El nuevo sistema aplica efectos de transparencia, reflejo de luz y notificaciones dinámicas que buscan unificar la experiencia en todos los dispositivos de la marca.

La gran novedad es Liquid Glass , un material digital que se comporta como el vidrio real: cambia de color según el contenido que lo rodea y se adapta automáticamente al modo claro u oscuro. Elementos como la barra de tareas y las ventanas flotantes se ajustan de manera dinámica y se superponen sin interferir en la visualización.

Inspirado en VisionOS, el sistema de las gafas de realidad mixta de Apple, este rediseño aprovecha la potencia de los últimos chips de la compañía. El resultado es una interfaz más fluida, con fondos dinámicos y notificaciones translúcidas que le otorgan mayor coherencia visual a todo el ecosistema iOS.

Además de Liquid Glass, Apple rediseñó la app Cámara , que ahora cuenta con un menú simplificado dividido en dos ejes principales: foto y video. Las demás funciones quedaron agrupadas en un panel aparte. En Fotos , la reorganización se centra en dos pestañas: biblioteca y colecciones.

Las apps Teléfono y Mensajes suman nuevas herramientas de privacidad, como la revisión automática de llamadas para filtrar números desconocidos y la clasificación de mensajes de spam en una carpeta especial. Los chats grupales ahora permiten crear encuestas.

En cuanto a la app Traducción, incorpora la función de traducción en tiempo real en Mensajes, FaceTime y Teléfono, siempre que el dispositivo tenga activado Apple Intelligence. Otras apps también recibieron mejoras: Apple Music incluye traducción de letras y Automix; Mapas registra rutinas e historial de lugares; y Wallet ofrece información adicional de aeropuertos en los pasajes digitales.

Por último, la Inteligencia Visual se actualiza para reconocer contenido en pantalla y explorar el entorno con la cámara, ampliando las opciones de búsqueda en cualquier aplicación.

iPhone compatibles con iOS 26

Apple confirmó que la actualización está disponible para 29 modelos de iPhone, desde el iPhone SE (segunda generación) hasta las series más recientes. Entre ellos se incluyen las gamas iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, en todas sus variantes.

Los equipos iPhone XR, XS, XS Max y anteriores no recibirán la nueva versión del sistema operativo.