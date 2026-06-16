Gigantes tecnológicos reclaman a Donald Trump que levante las restricciones impuestas a Anthropic

La semana pasada Trump ordenó limitar el acceso de usuarios comunes a los nuevos modelos de Anthropic, Fable 5 y Mythos 5, con las preocupaciones sobre la ciberseguridad como justificación. Como respuesta, líderes tecnológicos alertaron que la decisión podría generar el efecto contrario y debilitar las herramientas utilizadas para detectar y corregir vulnerabilidades informáticas

Las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a los modelos de inteligencia artificial más avanzados de Anthropic - Fable 5 y Mythos 5 - generaron una reacción inmediata dentro de la industria tecnológica. Más de 50 referentes del sector de la ciberseguridad , incluidos ejecutivos vinculados a gigantes empresariales como Nvidia y Adobe , reclamaron a Washington que revierta la medida al considerar que podría debilitar las herramientas utilizadas para detectar y corregir vulnerabilidades informáticas .

La polémica se desató luego de que la administración estadounidense ordenara el viernes a Anthropic suspender el acceso a sus modelos Fable 5 y Mythos 5 para cualquier ciudadano extranjero, argumentando razones de seguridad nacional.

La decisión llegó pocos días después de que la compañía liberara públicamente Fable 5 , una versión derivada de Mythos, modelo que había sido mantenido fuera de un lanzamiento masivo debido a sus avanzadas capacidades para identificar vulnerabilidades y potencialmente convertirlas en herramientas de ataque . Según Anthropic, Fable fue publicado con medidas de seguridad específicas para reducir esos riesgos, entre las que se incluían el impedimento de la plataforma más avanzada de responder sobre consultas que abarquen áreas sensibles como ciberseguridad , biología y química

Sin embargo, referentes del sector sostienen que la medida de Washington podría terminar generando el efecto contrario al buscado . En una carta abierta difundida el domingo - dirigida al secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, y al director nacional de Ciberseguridad, Sean Cairncross -, los especialistas advirtieron que limitar el acceso a estas herramientas reduce la capacidad de la industria para detectar errores de software y reforzar sistemas frente a ataques cada vez más sofisticados impulsados por inteligencia artificial.

El documento también señala que las capacidades atribuidas a Mythos no son exclusivas . Según los firmantes, otros modelos disponibles en el mercado, incluido el chino Kimi 2.7, ya ofrecen funciones similares para la detección de fallas de seguridad.

Anthropic%201737213579 Los nuevos modelos de Anthropic permanecieron solo 1 semana sin restricciones.

“Mythos es casi con toda seguridad el mejor modelo actual para detectar errores de seguridad y de códigos, pero supone un avance incremental respecto a otros modelos que ya están disponibles”, afirmó Joshua Saxe, director tecnológico de Abundant Security y uno de los firmantes de la carta.

Reunión con el gobierno de Trump y un nuevo foco de tensión

Mientras crece la presión de la industria, directivos de Anthropic tienen previsto reunirse con funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos para discutir la situación, según informó Reuters citando a un funcionario de la administración Trump. El encuentro inscribirá un nuevo capítulo en las tensas relaciones que mantienen ambos actores, luego de lo que fue la declaración de la empresa liderada por Dario Amodei como "riesgo para la cadena de suministro".

La compañía sostiene que el Gobierno tomó la decisión a partir de la posibilidad de eludir una de las barreras de seguridad incorporadas en Fable para evitar que el modelo sea utilizado con fines ofensivos. Para Anthropic, esa potencial vulnerabilidad no justifica restringir una tecnología utilizada por cientos de millones de personas.

Los referentes de ciberseguridad que respaldan a la empresa coinciden con esa postura. En la carta aseguran que Anthropic ya implementó mecanismos de protección sólidos y advierten que retirar estas capacidades podría resultar contraproducente en un contexto donde los modelos de código abierto desarrollados en China avanzan rápidamente.

“Se trata de una reacción exagerada por parte del Gobierno”, sostuvo Alex Stamos, director de producto de Corridor y otro de los firmantes. Según explicó, existe una diferencia de criterios entre Anthropic y el tercero que reportó la vulnerabilidad respecto de la gravedad real del problema detectado.

El conflicto vuelve a poner de relieve la compleja relación entre Anthropic y el gobierno estadounidense. La startup de inteligencia artificial, valuada en u$s965.000 millones y en proceso de preparación para una salida a bolsa, ya había tenido enfrentamientos con la administración Trump por cuestiones vinculadas al uso de sus modelos y la seguridad nacional.

A comienzos de este año, Washington ordenó a distintas agencias federales dejar de trabajar con la compañía y la catalogó como un riesgo de suministro debido a su negativa a permitir que sus tecnologías fueran utilizadas en programas de vigilancia masiva o sistemas de armas autónomas.

La discusión se produce además en un contexto de creciente preocupación por las amenazas cibernéticas. La firma CrowdStrike advirtió la semana pasada que los grupos de hackers vinculados a China representaron durante el último año la principal amenaza de espionaje para las empresas tecnológicas occidentales.

Para buena parte de la industria, limitar herramientas avanzadas de detección de vulnerabilidades en ese escenario podría dejar a las organizaciones en una posición más débil frente a los ataques, precisamente cuando la inteligencia artificial comienza a convertirse en una pieza central tanto para la defensa como para la ofensiva digital.