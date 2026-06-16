El boom de la IA: entre la apuesta del capitalismo, las alarmas sociales y el conflicto entre empresas y gobiernos

Semana a semana, el avance de la inteligencia artificial renueva y profundiza los debates alrededor de su impacto en la sociedad. En los últimos días, el bloqueo de Fable 5 de Anthropic por parte del gobierno de Donald Trump reavivó las discusiones sobre quiénes deberán liderar este desarrollo tecnológico.

Archivo. ¿Una burbuja? Otro de los medios alrededor de la IA.

Apenas unos días después de presentar de manera confidencial los documentos para salir a bolsa, Anthropic volvió a quedar en el centro del debate global sobre inteligencia artificial. La compañía, valuada en u$s965.000 millones, planteó públicamente la necesidad de desacelerar el avance de las tecnologías más avanzadas de IA , siempre que exista un acuerdo internacional y mecanismos efectivos para hacerlo cumplir.

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La propuesta apareció en una publicación oficial en el blog de la empresa y se suma a una discusión cada vez más presente entre gobiernos, empresas y especialistas: cómo administrar una tecnología que promete transformar la economía mundial , pero que también genera crecientes preocupaciones sobre empleo, desigualdad, consumo energético y seguridad.

"Decimos estas cosas porque creemos que el mundo necesita saber la verdad sobre lo que está ocurriendo ", afirmó Jack Clark, cofundador de Anthropic y responsable de las iniciativas de beneficio público de la compañía.

En la última semana, Anthropic lanzó Fable 5 , su nuevo modelo que se desprende Mythos, desarrollo que al empresa decidió no poner a disposición de los usuarios por su capacidad para detectar vulnerabilidades de ciberseguridad.

Sin embargo, apenas días después de haberlos presentado debió desactivarlos para cumplir con una directiva de control de exportaciones emitida por el gobierno de Estados Unidos , que argumentó razones de seguridad nacional para restringir su uso.

Según explicó la compañía, la orden fue recibida el viernes por la tarde y le exigía suspender el acceso a esos sistemas para "cualquier ciudadano extranjero, ya sea dentro o fuera de los Estados Unidos, incluidos los empleados extranjeros de Anthropic". Ante la complejidad de implementar esa restricción de manera inmediata, la firma optó por desactivar el acceso para todos los usuarios con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la medida.

El episodio representa un nuevo foco de tensión entre Anthropic y la administración de Donald Trump. La empresa había lanzado Claude Fable 5 y Mythos 5 a comienzos de la semana como parte de una nueva generación de modelos de IA con capacidades avanzadas, especialmente en áreas sensibles como programación, análisis y tareas complejas de razonamiento.

trump anthropic Anthropic, Trump y un nuevo capítulo en sus tensas relaciones.

La compañía cuestionó el alcance de la decisión oficial y dejó entrever sus diferencias con Washington respecto de cómo regular el acceso a sistemas de inteligencia artificial de última generación. Sin embargo, aclaró que decidió acatar la orden mientras evalúa los pasos a seguir.

La medida constituye un hecho inédito para la industria de la IA, ya que implica la retirada temporal de modelos recién lanzados al mercado por una disposición vinculada a controles de exportación y seguridad nacional.

Una industria que genera entusiasmo y temor al mismo tiempo

La discusión llega en un momento de fuerte euforia financiera alrededor de la inteligencia artificial. Los mercados apuestan a que la tecnología impulsará avances científicos sin precedentes y transformará la productividad global.

Sin embargo, mientras las empresas tecnológicas acumulan inversiones millonarias, crecen las inquietudes entre gobiernos y ciudadanos por sus posibles consecuencias.

"La multitud de los pompones tiene argumentos sólidos a favor de que la IA va a ser muy beneficiosa", señaló Evan Solomon, ministro de IA de Canadá. Pero advirtió que también existen preocupaciones legítimas sobre privacidad, empleo y el impacto social de la tecnología.

El debate ya trascendió el ámbito tecnológico. El papa León XIV y medios estatales chinos figuran entre las voces que recientemente alertaron sobre los IA.

El empleo, en el centro de las preocupaciones

Uno de los principales focos de inquietud del debate es el mercado laboral.

Según el Índice de Riesgo de los Empleos de la IA elaborado por la Escuela Fletcher de la Universidad Tufts, unos 9,3 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos podrían verse afectados bajo un escenario de adopción moderada. En un escenario de expansión más rápida, la cifra podría acercarse a los 20 millones.

empleo En un escenario de expansión más rápida, la cifra de empleos comprometidos en EEUU asciende a 20 millones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también advierte sobre una brecha creciente. Según su Índice de Preparación para la IA, las economías desarrolladas cuentan con una ventaja significativa frente a los países emergentes en la carrera por adoptar estas tecnologías. La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, reconoció que instituciones como el FMI no anticiparon el impacto desigual que tuvo la globalización y planteó la necesidad de evitar que la inteligencia artificial profundice esas diferencias.

La preocupación no atraviesa solo a Occidente. En China, donde las autoridades intentan equilibrar el avance tecnológico con la estabilidad social, el Diario de los Trabajadores reclamó que los beneficios de la IA "sean compartidos por el conjunto de la sociedad, en lugar de convertirse en una herramienta para que un pequeño número de empresarios socaven los derechos de los trabajadores".

El gobierno chino ya anticipó medidas para amortiguar el impacto laboral de estas tecnologías, incluyendo programas de capacitación y reconversión profesional.

En Corea del Sur también surgieron tensiones. Los trabajadores de Samsung Electronics amenazaron con realizar huelgas para reclamar una participación mayor en las ganancias derivadas del auge de los semiconductores y la inteligencia artificial.

"Debemos garantizar una transición justa para todos, centrada en las personas y no en la tecnología", afirmó el ministro de Trabajo surcoreano, Kim Young-hoon.

El costo oculto del boom tecnológico

Otro de los puntos que genera creciente resistencia es el impacto físico de la infraestructura necesaria para sostener la revolución de la IA.

El gasto mundial en centros de datos podría alcanzar los u$s7 billones hacia 2030, según estimaciones de McKinsey. Esa expansión está impulsando sectores como la construcción, pero también incrementa el consumo de agua, energía y componentes electrónicos.

En Estados Unidos, la oposición social comienza a hacerse visible. Una encuesta reciente de Reuters/Ipsos mostró que apenas el 14% de los consultados apoyaría la instalación de centros de datos en sus comunidades, mientras que el 57% se manifestó en contra.

Las críticas apuntan principalmente al consumo eléctrico y al impacto sobre las redes energéticas locales, factores que podrían terminar elevando las tarifas para hogares y empresas.

La resistencia ya produjo efectos concretos: los votantes de Monterey Park, en California, aprobaron un referéndum para bloquear la construcción de nuevos centros de datos en la ciudad.

La advertencia de los propios desarrolladores

Las preocupaciones no provienen únicamente de reguladores o académicos. También surgen desde las propias compañías que lideran la carrera tecnológica.

Anthropic - empresa que lidera el discurso contra el desarrollo sin control de la IA - sostiene que los sistemas más avanzados podrían acercarse a una etapa conocida como "autosuperación recursiva", un escenario en el que la inteligencia artificial sea capaz de desarrollar versiones más avanzadas de sí misma con mínima intervención humana.

Según Clark, cofundador de Anthropic, la velocidad de evolución tecnológica podría acelerarse todavía más en los próximos años. "La IA se ha desarrollado increíblemente rápido, pero va a empezar a avanzar aún más rápido", advirtió.

La empresa no está sola. Días después del planteo de Anthropic, OpenAI también propuso la creación de una organización internacional para coordinar esfuerzos destinados a reducir lo que definió como "riesgo catastrófico".

En paralelo, crecen las preocupaciones por la capacidad de los modelos más avanzados para realizar tareas complejas de programación, automatizar trabajos altamente calificados o incluso facilitar ataques informáticos y el desarrollo de nuevas amenazas biológicas.