God Of War Ragnarok de PlayStation gana el BAFTA al videojuego del año

God Of War de PlayStation gana el BAFTA al videojuego del año

God of War , el lanzamiento más importante de PlayStation en 2022, se llevó el premio al videojuego del año en los BAFTA Game Awards . El título era el más nominado de la ceremonia, con 14 categorías.

La entrega se realizó este jueves en el Queen Elizabeth Hall de Londres. God of War ganó cinco premios , incluyendo honores a las actuaciones de Christopher Judge y Laya DeLeon Hayes. El premio al videojuego del año era el único votado por el público.

Otros videojuegos del 2022, cómo Vampire Survivors, Tunic o el ganador del Videojuego del Año (GOTY, entregado por la prensa especializada de todo el mundo) Elden Ring, recibieron dos BAFTA cada uno. Tambien fueron premiados Final Fantasy XIV, Kirby And the Forgotten Land, Endling – Extinction Is Forever, Immortality y Horizon Forbidden West.