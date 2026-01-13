Google Play ofrece videojuegos que antes eran pagos de manera gratuita pero por tiempo límitado y con una condición

La tienda digital de Android va a tener una función que habilita experiencias de juego completas por un lapso corto, con reglas de uso.

La forma de acceder a distintos títulos premium de videojuegos está a punto de cambiar. Google Play va a implementar una idea que le permite a los usuarios elegir mejor los juegos que compran, sin obligarlos a pagarlos inmediatamente.

La propuesta se basa en un período de prueba para que más personas conozcan el contenido real de cada lanzamiento antes de decidir. El acceso gratuito no va ser permanente y va a depender de ciertos criterios definidos de antemano.

La plataforma trabaja en un sistema que habilita sesiones temporales para juegos que hoy exigen un pago previo. Esto permitiría descargar el título completo y acceder a todas sus funciones durante un lapso corto, sin ningún costo inicial .

El objetivo es ofrecer mayor claridad sobre la experiencia real del juego. A diferencia de las demos separadas, el acceso que ofrece Google Play se realizaría desde la app principal y con el juego original.

Esta modalidad quedaría a elección de cada estudio desarrollador. No todos los títulos contarían con esta opción y el tiempo disponible variaría según la decisión de quien publica el juego.

¿Cómo va a funcionar el modo de prueba?

El sistema se activaría al abrir el videojuego por primera vez. Desde ese momento, comenzaría a correr el tiempo habilitado para jugar sin pagar. Durante ese período, la persona podría explorar todas las mecánicas, niveles y modos disponibles, tal como sucede cuando compras un juego.

Al finalizar el plazo gratuito, el acceso quedaría bloqueado. En ese punto, Google Play mostraría la opción de pagar el juego para continuar. En caso de concretar el pago, el avance logrado durante la prueba se mantendría intacto. Cada cuenta tendría derecho a una sola prueba por título y por dispositivo. Esta limitación busca garantizar un esquema justo tanto para jugadores como para desarrolladores.

Con esta implementación, también se resuelve uno de los principales problemas de las demos independientes. Hoy, esas versiones separadas no comparten progreso ni métricas con el juego completo. La nueva función unificaría las descargas, valoraciones y comentarios en un solo lugar dentro de la tienda.

¿Cuándo va a estar disponible el modo de prueba?

Por ahora, la herramienta sigue en etapa de desarrollo. No existe una confirmación oficial por parte de Google ni una fecha concreta de llegada a la tienda. La función apareció en un análisis de versiones recientes de la app, lo que indica que el proyecto se encuentra en evaluación interna.

Como pasa con otras pruebas previas, la iniciativa podría lanzarse de forma gradual o limitarse a ciertos mercados en una primera etapa. También existe la posibilidad de que el plan no avance si no supera las instancias finales de prueba.