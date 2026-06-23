Millonarios digitales: uno por uno, el top 10 de creadores de contenido que rompieron la barrera de los u$s1.000 millones

El ranking fue elaborado por la reconocida revista Forbes. Según el medio, por primera vez en la historia el top 10 superó en conjunto el umbral de los u$s1.000 millones en ingresos anuales.

Archivo. El ecosistema digital - y sus ingresos - siguen creciendo año a año.

Hace tiempo que el crecimiento de los c readores de contenido ya no se limita a un fenómeno cultural : es, cada vez más, una industria global, con cientos de millones en ingresos y balances propios . Según la última edición del ranking de Forbes 2026 , este año es la primera vez que las diez principales figuras de la economía de creadores superaron de manera conjunta los u$s 1.000 millones en ingresos anuales .

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El listado expone diversas figuras que vieron su éxito atravesado por la creación de comunidades y la expansión de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram funcionan hoy como base de expansión para negocios que van del entretenimiento a la educación, el deporte y el consumo masivo.

La experiodista y analista financiera Codie Sanchez construyó una comunidad de 10 millones de seguidores con contenidos centrados en pequeños negocios tradicionales, como lavanderías o máquinas expendedoras. Con ingresos estimados en u$s 31 millones , su enfoque se aleja de las fórmulas de riqueza rápida y apunta a revalorizar lo que define como negocios “aburridos” con potencial de transformación económica.

Ingeniero y divulgador científico, Mark Rober reúne casi 91 millones de seguidores con videos de alto presupuesto en los que explica conceptos científicos a través de experimentos de gran escala .

Sus producciones incluyen desde montajes complejos hasta colaboraciones con figuras como Cristiano Ronaldo. En 2026 participó de una charla TED enfocada en la revitalización de la educación STEM en Estados Unidos .

8. IShowSpeed

Con 184 millones de seguidores y u$s30 millones en ingresos, IShowSpeed se consolidó a partir de transmisiones virales, reacciones y contenido de videojuegos. Su crecimiento se aceleró con colaboraciones junto a estrellas del fútbol mundial y una expansión hacia viajes y desafíos. Este año lanzó una gira global junto a la FIFA en el marco de la Copa del Mundo 2026.

7. Druski

El comediante Druski es un ejemplo claro del traspaso del ecosistema digital al tradicional, gracias a las comunidades creadas en las redes sociales. Hoy es cara de campañas publicitarias y participaciones en televisión.

Además, también es anfitrión de los BET Awards 2026 y colaboró con figuras como Kevin Hart, Timothée Chalamet y Zoe Saldaña. Con 38,5 millones de seguidores, registra ingresos por u$s20 millones.

6. Charli D’Amelio

Charli D’Amelio sostiene una audiencia de 210 millones de seguidores tras su paso por Broadway, y volvió a las plataformas con los videos de baile que la hicieron masiva en TikTok. Es embajadora de Prada y rostro de campañas globales, con ingresos anuales de u$s18 millones.

5. Rhett & Link

El dúo continúa consolidando Good Mythical Morning, un formato que supera los 240 episodios anuales y alcanza cerca de 20 millones de espectadores. Su expansión incluye libros, contenidos culinarios y proyectos en plataformas como Tubi y Apple. Registran ingresos por u$s37 millones y una audiencia total de 45,6 millones de seguidores.

4. Markiplier

Markiplier (Mark Edward Fischbach) dio el salto del streaming a la producción cinematográfica con Iron Lung, una película que recaudó u$s50 millones. A eso se suma una audiencia de 76,8 millones de seguidores entre podcast y contenidos de gaming, con ingresos de u$s38 millones.

3. Steven Bartlett

El emprendedor británico Steven Bartlett convirtió The Diary of a CEO en una compañía valuada en u$s425 millones. Su holding Steven.com integra medios, eventos e inversiones, con acuerdos activos con Spotify, LinkedIn y Adobe. Registra ingresos por u$s 52 millones y 38,7 millones de seguidores.

this will never not feel weird..._ today I found out I’m in TIME magazine in their “TIME100 Steven, también elegido como una de las 100 personas más influyentes del ecosistema digital por la revista Time. @steven

2. Dhar Mann

Dhar Mann lidera un equipo de 200 personas dedicado a producir historias virales traducidas a 13 idiomas, con alcance de 171 millones de seguidores. Sus ingresos ascienden a u$s65 millones. Este año firmó acuerdos para producir 40 dramas verticales con Fox y participó en el Super Bowl LX como “Chief Kindness Officer”.

image Los ingresos de Dhar Mann ascienden a u$s65 millones. Wikipedia

1. MrBeast

Como no podía ser de otra manera, en la cima del ranking se ubica MrBeast (Jimmy Donaldson), cuya empresa Beast Industries articula un negocio que combina medios, alimentos y tecnología. Con 873 millones de seguidores y u$s300 millones de ingresos, se mantiene como la figura dominante de la economía de creadores a escala global.