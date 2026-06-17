Juegos en Steam con IA: cada vez más desarrolladores utilizan esta tecnología

El uso de herramientas generativas se disparó en los últimos años y ya impacta en gráficos, diálogos, música y diseño de videojuegos.

La IA gana terreno en la industria del gaming y ya forma parte de miles de proyectos publicados en Steam.

La Inteligencia Artificial dejó de ser una herramienta experimental para convertirse en un agente cada vez más habitual en el desarrollo de videojuegos . En Steam , la plataforma de distribución digital más importante para PC, miles de títulos ya reconocen haber utilizado sistemas de IA generativa durante alguna etapa de producción, una tendencia que crece a medida que las herramientas se vuelven más accesibles para los estudios grandes e independientes.

Según un análisis realizado por el desarrollador Ichiro Lambe, más de 7.800 juegos disponibles en Steam informan el uso de IA generativa. Esta evolución es interesante, más que nada si se tiene en cuenta que a comienzos de 2024 menos de 1.000 títulos reconocían el uso de estas tecnologías dentro de Steam.

Los estudios recurren a estas herramientas para generar ilustraciones, texturas, modelos 3D, voces, música, efectos sonoros, traducciones y hasta diálogos para personajes o NPCs. En muchos casos, la tecnología permite acelerar etapas que anteriormente requerían semanas de trabajo . Esto explica por que cada vez es más elegida por desarrolladores independientes que cuentan con presupuestos reducidos y equipos chicos.

Steam exige que los creadores informen cuando utilizan Inteligencia Artificial generativa dentro de sus proyectos. Valve implementó este sistema de transparencia para que los usuarios puedan conocer qué tipo de contenido fue generado o asistido mediante estas herramientas.

Los desarrolladores deben detallar específicamente cómo se empleó la tecnología. La declaración puede incluir desde el uso de IA para crear elementos gráficos hasta sistemas capaces de generar conversaciones entre personajes. Aun así, la cantidad real de juegos desarrollados con Inteligencia Artificial podría ser superior a la informada oficialmente, ya que el sistema depende de las declaraciones realizadas por los propios estudios.

videojuegos

El avance de la IA dentro del gaming no está exento de controversias. Mientras algunos desarrolladores destacan la posibilidad de reducir costos y acelerar procesos creativos, otros advierten sobre los riesgos asociados a una producción excesivamente automatizada.

La principal preocupación gira en torno al impacto que estas herramientas pueden tener sobre profesiones como ilustradores, diseñadores gráficos, guionistas, músicos y actores de voz. Además, la facilidad para producir contenido mediante IA podría provocar una saturación de títulos de baja calidad dentro de las plataformas digitales.

Durante los últimos meses comenzaron a aparecer juegos creados casi íntegramente mediante sistemas generativos, incluyendo imágenes promocionales, diálogos, música y localización. Algunos de estos proyectos incluso despertaron cuestionamientos por parte de la comunidad debido a problemas de calidad y falta de supervisión humana.

No obstante, otros estudios utilizan la tecnología únicamente como apoyo en tareas puntuales, manteniendo los aspectos centrales del desarrollo bajo control de equipos humanos tradicionales.

desarrollo videojuegos

Cómo cambia la experiencia de los jugadores

La Inteligencia Artificial no solo modifica la forma en que se producen los videojuegos, sino también la manera en que se experimentan. Las nuevas herramientas permiten crear personajes capaces de responder de forma más natural a las acciones del usuario, generar diálogos dinámicos o adaptar determinadas situaciones según el comportamiento del jugador.

Algunos proyectos ya exploran mundos virtuales donde los personajes reaccionan mediante modelos de lenguaje avanzados, lo que abre posibilidades inéditas para la narrativa interactiva. También se usa IA para mejorar procesos de localización, permitiendo que los videojuegos lleguen a más idiomas en menos tiempo y con menores costos de producción.

El resultado es una transformación de la industria, que ya no se limita a los grandes estudios tecnológicos. Cada vez más desarrolladores independientes incorporan estas soluciones para competir en un mercado que recibe miles de lanzamientos anuales.

videojuegos 3

Steam: el laboratorio del gaming

La plataforma de Valve se transformó en uno de los principales espacios donde puede observarse el impacto real de la IA sobre la producción de videojuegos.

Con más de 140.000 títulos activos y miles de nuevos lanzamientos cada año, Steam ofrece una muestra representativa de cómo evoluciona la industria a nivel global.