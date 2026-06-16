Google lanzó un juego oculto de Toy Story para celebrar el estreno de la nueva película + Agregar ámbito en









La nueva película llegará a los cines 31 años después del estreno original y pondrá a los juguetes frente al avance de las pantallas en la vida de los niños. El minijuego oculto permite interactuar con una máquina de garra inspirada en los personajes más recordados de la película.

Toy Story 5 se estrena oficialmente en los cines de Argentina el 17 y 18 de junio de 2026.

A pocos días del estreno de Toy Story 5, Google activó un nuevo minijuego en su buscador inspirado en una de las escenas más recordadas de la saga de Pixar. Se trata de una máquina de garra virtual que permite interactuar con los emblemáticos extraterrestres verdes y otros elementos de la interfaz del buscador.

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Para acceder al videojuego, los usuarios solo deben buscar “Toy Story” en Google, tanto desde el celular como desde una computadora. Entre los resultados aparecerá un ícono con forma de brazo mecánico. Al pulsarlo, la pantalla se transforma en una máquina de garra interactiva en la que se pueden atrapar los clásicos alienígenas de la franquicia.

La iniciativa acompaña el lanzamiento de Toy Story 5, la nueva entrega de la saga que llegará a los cines el 17 de junio en distintos países. La película está dirigida por Andrew Stanton, con codirección de Kenna Harris, y se estrena más de tres décadas después del debut de la primera cinta, lanzada en 1995. Además, coincide con el 30° aniversario de Pixar Animation Studios.

Qué buscan los usuarios sobre Toy Story 5 en Google Más allá del juego interactivo, las consultas vinculadas a Toy Story 5 también crecieron en el buscador. Entre las preguntas más frecuentes figuran la fecha de estreno y los detalles de la historia.

En esta nueva aventura, Jessie asume por primera vez un rol central dentro del grupo de juguetes. Woody, Buzz Lightyear, Rex, Hamm y el resto de los personajes regresan junto a Bonnie para enfrentar un desafío distinto a los anteriores: el impacto de las pantallas y la tecnología en la forma de jugar de los niños.

Toy Story 5 | Tráiler Oficial | Doblado El tráiler oficial de Toy Story 5. Pixar La principal antagonista será Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana que busca captar toda la atención de Bonnie. En la versión original, el personaje cuenta con la voz de Greta Lee. Según explicó la productora Lindsey Collins, el conflicto no plantea una lucha contra la tecnología. “El objetivo de los personajes no es deshacerse de la tecnología, sino volver a usar la imaginación para jugar como antes”. Toy Story 5: Belinda, Bad Bunny y Bizarrap se suman al elenco En el doblaje para América Latina, la cantante y actriz Belinda será la encargada de interpretar a Lilypad. Además, la producción incorpora la participación de figuras internacionales como Bad Bunny, Penélope Cruz y Bizarrap. Con una duración de una hora y 42 minutos, *Toy Story 5* busca renovar la franquicia al abordar uno de los temas más presentes en la infancia actual: la convivencia entre los juguetes tradicionales y los dispositivos digitales.