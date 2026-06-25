Neymar volvió a vestir la camiseta de Brasil: ovación, victoria y llanto en el vestuario

El brasileño regresó a la selección tras 981 días, habló de su recuperación y le dedicó un mensaje especial a Lionel Messi.

La selección de Brasil recuperó a Neymar en el momento más importante del Mundial 2026. El delantero volvió a disputar un partido oficial con la camiseta de su país durante la victoria por 3-0 ante Escocia, dejó atrás una ausencia de 981 días y confesó que la emoción por el regreso fue tan grande que terminó llorando en la intimidad del vestuario.

El astro brasileño reapareció en el Hard Rock Stadium de Miami después de atravesar uno de los períodos más difíciles de su carrera. Las lesiones lo alejaron durante largos meses de la selección y también pusieron en duda su presencia en la Copa del Mundo. Por eso, su ingreso en el segundo tiempo fue vivido como una pequeña revancha personal.

“ Hoy fue un momento muy especial, había pasado mucho tiempo que no jugaba con la selección y hoy es una emoción muy grande ”, reconoció el atacante una vez finalizado el encuentro.

Su último partido había sido el 17 de mayo con el Santos, encuentro en el que sufrió un desgarro en la pantorrilla derecha.

La ausencia de Neymar comenzó en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla en un partido de Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay. Aquel problema físico derivó en una extensa recuperación que más tarde se complicó por una lesión en la pantorrilla.

Las dificultades incluso le impidieron participar en los dos primeros encuentros de Brasil en este Mundial. Durante semanas, su presencia en la lista definitiva fue una incógnita y recién en la previa del torneo se confirmó que integraría el plantel.

Su regreso se produjo a los 76 minutos del partido frente a Escocia, cuando reemplazó a Matheus Cunha. La reacción de los hinchas fue inmediata. Los simpatizantes brasileños comenzaron a pedir su ingreso desde las tribunas y celebraron cada una de sus intervenciones con una ovación.

“No pensé nada cuando entré, solo agradecí el momento”, explicó Neymar sobre esos instantes que marcaron su regreso al máximo escenario del fútbol internacional.

El delantero también agradeció el apoyo recibido durante los meses más complejos de su recuperación. “Agradezco a todos los brasileños que me animaron y me apoyaron”, señaló.

neymar Brasil recuperó a una de sus máximas figuras de cara a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

La confesión sobre el vestuario y el mensaje para Messi

Ya más relajado, Neymar profundizó sobre las sensaciones que le dejó la vuelta a la selección y reveló la carga emocional que implicó volver a vestir la camiseta verdeamarela.

“Estoy muy contento de volver a vestir la camiseta de la selección nacional después de tres años. Me encuentro bien físicamente, gracias a Dios. Fue duro estar de baja estos últimos días, pero no estuve completamente inactivo. Llevo 25 días entrenando duro para estar en buena forma para los partidos”, aseguró.

El brasileño también reconoció que el impacto emocional fue tan fuerte que necesitó unos minutos a solas para procesarlo. Según contó, terminó llorando en el vestuario después de concretar un regreso que durante mucho tiempo pareció imposible.

Durante la conferencia de prensa, además, dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi, con quien compartió vestuario tanto en Barcelona como en París y mantiene una relación de amistad.

Messi Neymar.jpg Durante su regreso al Mundial, Neymar también dedicó elogios y palabras de afecto a Lionel Messi.

“Messi es una persona que afuera de la cancha es mucho mejor. En la cancha es bueno, imaginate afuera. Por eso me alegro mucho de conocerlo, de haber jugado con él, es un gran amigo, hablamos mucho estos días también y él sabe que lo quiero mucho”, afirmó.

Neymar también agradeció el cariño que suele recibir de los hinchas argentinos, un gesto que volvió a reflejar el vínculo especial que construyó con Messi a lo largo de los años.

Brasil recupera a una de sus máximas figuras

Más allá de lo emocional, la reaparición de Neymar representa una noticia clave para Brasil de cara a la fase eliminatoria. Con 79 goles, el delantero continúa siendo el máximo goleador histórico de la selección brasileña y uno de los referentes indiscutidos del plantel.

Su vuelta también le brinda una alternativa de jerarquía al cuerpo técnico, que ya comenzó a preparar el duelo de 16avos de final. Brasil enfrentará el próximo lunes 29 de junio al segundo clasificado del Grupo F y llega a esa instancia con la tranquilidad de haber recuperado a una de sus principales figuras.

Después de casi tres años de espera, lesiones y dudas, Neymar volvió a ponerse la camiseta de Brasil en un Mundial. Y aunque apenas disputó algunos minutos, la emoción de ese regreso quedó reflejada en una confesión tan simple como contundente: el sueño de volver a representar a su país terminó convirtiéndose en lágrimas.