Microsoft evalúa recortes de su plantilla global en una nueva reestructuración por la IA + Agregar ámbito en









El ajuste alcanzaría a miles de empleados y formaría parte de la planificación de la empresa para contener costos mientras acelera su inversión en inteligencia artificial. Otras empresas del sector - Amazon y Meta entre ellas - también avanzan con estrategias de reducción de plantillas.

Archivo. Microsoft evalúa avanzar con una nueva tanda de despidos.

El gigante tecnológico Microsoft analiza concretar una nueva ronda de despidos que alcanzaría a miles de empleados en distintas áreas de la compañía. El ajuste - que podría oficializarse la próxima semana - reflejaría al menos el 2,5% de su plantilla global.

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La decisión se enmarca en una nueva ola de recortes que atraviesa el sector tecnológico estadounidense, donde varias empresas continúan reduciendo costos mientras destinan cada vez más recursos al desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial. Ejemplo de este es Meta- la compañía conducida por Mark Zuckerberg, que comunicó un plan para reducir un 10% de su plantilla. Por su parte, Amazon también anunció la eliminación de alrededor de 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo.

En el caso de Microsoft, ya en 2025 había avanzado con un recorte general de su plantilla, cuando tomó la decisión de desprenderse de unos 9.000 trabajadores, en una medida que afecto a menos del 4% de la plantilla mundial de Microsoft.

Meta anunció un plan para desprenderse del 10% de su plantilla. Linkedin Una nueva ola de despidos de el sector tecnológico La información fue revelada por los medios especializados Bloomberg y Business Insider y detalla que los despidos serán menores que los ocurridos en 2025, año que cerró con un total aproximado de 15.000 rescisiones.

Según trascendió, los despidos impactarán principalmente en las áreas de ventas y consultoría, aunque también alcanzarán a la división de videojuegos Xbox.

La unidad ya había quedado en el centro de la escena este año. A comienzos de junio, Bloomberg informó que Xbox analizaba importantes recortes de personal y reducciones en los presupuestos de marketing y otras áreas. Además, previamente The Information señaló que Microsoft evaluaba distintas alternativas para el negocio, entre ellas una posible escisión o una reestructuración como subsidiaria de propiedad exclusiva. En esta línea, Xbox aumentó este año el precio de sus consolas a nivel mundial al argumentar un agravamiento de la crisis global de componentes.