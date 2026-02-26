eBay avanza con el despido de 800 trabajadores + Seguir en









Los despidos representan la tercera ronda de recortes en tres años. En el cuarto trimestre de 2025, los ingresos de la compañía aumentaron un 15% y alcanzaron los u$s3.000 millones.

eBay afirmó que se desprendará 800 trabajadores. Pixabay

eBay - la plataforma de comercio electrónico - confirmó que avanzará con el despido de alrededor de 800 puestos de trabajo, lo que equivale al 6% de su plantilla mundial a tiempo completo. La compañía indicó que la medida busca alinear su estructura interna con sus prioridades estratégicas.

“Estamos tomando medidas para reinvertir en toda nuestra empresa y alinear nuestra estructura con nuestras prioridades estratégicas, lo que afectará ciertos puestos de nuestra plantilla”, declaró la empresa con sede en San José, California, el jueves por la mañana en un comunicado. “Agradecemos las contribuciones de los empleados afectados y nos comprometemos a apoyarlos con cariño y respeto”, sentenciaron.

Los despidos en plena expansión y con ingresos crecientes El anuncio se produce una semana después de que la compañía informara la compra de Depop, la plataforma de moda de segunda mano, por aproximadamente u$s1.200 millones, en una operación orientada a captar compradores más jóvenes. A pesar de las desvinculaciones, la firma aclaró que continuará contratando personal en áreas consideradas clave, según consignó el medio Bloomberg.

Oficina Empleo Público Empleado Despido Los despidos sucedieron luego de buenos resultados financieros sobre el cierre del 2025. Freepik En paralelo, eBay presentó resultados trimestrales por encima de las estimaciones de los analistas. En el cuarto trimestre, los ingresos crecieron un 15% y alcanzaron los u$s3.000 millones.

Tercera ronda en tres años Los despidos representan la tercera ronda de recortes en tres años. A comienzos de 2024, la empresa de comercio electrónico eliminó unos 1.000 puestos, equivalentes a aproximadamente el 9% de su plantilla, al sostener que los costos laborales habían superado el crecimiento del negocio.

EBAY Entre las 3 rondas de despidos, eBay se desprendió de aproximadamente 2.300 trabajadores. Previamente, a principios de 2023, había desvinculado a cerca de 500 empleados —alrededor del 4% del total— en un contexto de caída del gasto de los consumidores tras el auge de las compras en línea durante la pandemia.

