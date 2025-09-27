Instagram suma Inteligencia Artificial para reconocer adolescentes y activar cuentas seguras







Meta implementa tecnología avanzada para proteger a los más jóvenes, detectando su edad real y habilitando espacios con medidas de seguridad reforzadas.

Con esta función, los adolescentes cuentan con límites de uso y bloqueos automáticos de contenido sensible para mayor protección.

Instagram continúa actualizando sus herramientas para adaptarse a los desafíos de la era digital y proteger a sus usuarios más jóvenes. La plataforma de Meta está incorporando Inteligencia Artificial (IA) en varias funciones, con especial foco en la identificación de adolescentes.

Esta tecnología permite detectar a quienes sean menores de edad incluso si registraron una fecha de nacimiento incorrecta, asegurando que puedan navegar en un entorno más seguro y controlado. La medida responde tanto a preocupaciones sobre su protección, como al creciente marco regulatorio en distintos países, donde se exige un mayor control en redes sociales. ¡Descubríla!

Cómo la IA de Instagram identifica a usuarios menores incluso si mienten sobre su edad El avance más reciente de Instagram consiste en un sistema de IA capaz de detectar la edad de un usuario basándose en múltiples señales, más allá de la información que se haya ingresado al registrarse. Este algoritmo analiza factores como el tipo de contenido con el que interactúa la persona, la antigüedad de la cuenta, los patrones de comportamiento y los datos disponibles en el perfil, lo que permite identificar a adolescentes incluso cuando falsificaron su fecha de nacimiento.

Una vez detectado, el sistema traslada automáticamente a los menores a un espacio digital denominado “Teen Account”, que incluye protecciones adicionales. La compañía asegura que estos modelos de tecnología generativa fueron entrenados para minimizar errores y respetar la privacidad, buscando ofrecer una experiencia segura sin alterar la dinámica de uso de la app.

instagramm.jpg Esta nueva función ya está disponible en iPhone con iOS 15 o superior, smartphones y tablets Android con Android 11 o posterior, iPad con iPadOS 15 en adelante, navegadores web como Chrome, Safari, Firefox o Edge, y en Instagram para Windows. ¿Qué son las “Teen Accounts”? Las "Teen Accounts" son cuentas especiales diseñadas para ofrecer un entorno más seguro a los adolescentes. Implementadas desde 2024 y reforzadas con IA, incluyen varias funciones de protección: la privacidad está activada por defecto, evitando que extraños puedan acceder a los perfiles; los mensajes directos solo se pueden recibir de personas seguidas previamente; y limitan el acceso a contenido sensible, como publicaciones sobre violencia o procedimientos estéticos. Además, los jóvenes cuentan con límites de tiempo de uso diario, y tras 60 minutos de actividad, la plataforma envía notificaciones sugiriendo desconectarse. También se activa un modo sueño automático entre las 22:00 y las 7:00, bloqueando notificaciones y respondiendo automáticamente los mensajes. Para quienes tienen menos de 16 años, cualquier modificación en estas configuraciones requiere la aprobación de padres o tutores, fomentando la supervisión familiar.