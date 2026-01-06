Las acciones de TSMC alcanzaron un récord en Wall Street tras un informe positivo de Goldman Sachs

Los analistas de Wall Street ven la empresa como un actor crucial en la cadena global de semiconductores.

Los analistas de Wall Street ven la empresa como un actor crucial en la cadena global de semiconductores.

Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) , el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo, gozaron de un impulso importante en Wall Street , registrando su mayor avance en un solo día desde abril reciente. Así, alcanzaron un nuevo récord.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este salto se dio tras un movimiento clave de los analistas de Goldman Sachs , quienes incrementaron sustancialmente su precio objetivo para las acciones de la firma taiwanesa, alimentando el optimismo de los inversores y consolidando la confianza en el papel de TSMC dentro del auge tecnológico actual.

En concreto, los títulos de TSMC, que cotizan tanto en el mercado de Taiwán como en forma de ADR en la Bolsa de Nueva York, subieron cerca de 7% en la última sesión.

La mejora se debió a la revisión al alza del 35% en el precio objetivo de sus acciones por parte de Goldman Sachs, reflejando las expectativas de un crecimiento sólido respaldado por la demanda global de semiconductores.

Goldman Sachs fundamentó su decisión en su visión de que TSMC está bien posicionada para beneficiarse del fuerte crecimiento en la demanda de chips vinculados a la inteligencia artificial (IA) .

Los analistas ven la empresa como un actor crucial en la cadena global de semiconductores, especialmente con su liderazgo tecnológico en nodos avanzados de fabricación (como 3 nm y 5 nm).

TSMC microchips.jpg Según Wall Street, TSMC está bien posicionada para beneficiarse del fuerte crecimiento en la demanda de chips vinculados a la inteligencia artificial (IA).

Esto hizo que Wall Street perciba a TSMC no solo como fabricante dominante de chips, sino también como una pieza clave para la infraestructura de IA y centros de datos a nivel mundial.

Un entorno favorable

Además de la mejora de precios objetivos, el entorno general del mercado también contribuyó a las ganancias.

Las expectativas de crecimiento en sectores intensivos en tecnología, como servidores, centros de datos y dispositivos conectados, respaldan la perspectiva alcista sobre los ingresos de TSMC en los próximos años.

La empresa también estuvo expandiendo su capacidad de producción, con inversiones significativas tanto en Taiwán como en el extranjero, para atender la creciente demanda global.

El fuerte desempeño de las acciones también refleja la posición de TSMC como proveedor clave de gigantes tecnológicos como Nvidia y Apple, que dependen de sus procesos avanzados de chipmaking.

El mercado interpreta que esta dependencia estructural garantiza un flujo constante de órdenes y un impacto positivo en los resultados financieros de la empresa.