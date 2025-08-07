Japón prevé lanzar una flota de taxis voladores para 2027







La aerolínea japonesa ANA, la cual se asoció con la empresa estadounidense Joby Aviation, espera hacer volar los primeros "taxis aéreos" eléctricos en Japón dentro de unos años.

El taxi volador que planea lanzar Japón

Uno de los temas más recurrentes en las historias de ciencia ficción es el de lo vehículos voladores. Este fenómeno, que fue retratado en películas, series, libros y novelas, hizo que algunas personas puedan llegar a preguntarse en que año será posible que ocurra este suceso. En este contexto, Japón espera poder contar con taxis aéreos para dentro de algunos años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La aerolínea japonesa ANA, que se asoció con una startup estadounidense llamada Joby Aviation, declaró este jueves que espera hacer volar los primeros "taxis aéreos" eléctricos en Japón a partir de 2027. La intención de las compañías es crear una empresa conjunta con el objetivo de desplegar más de 100 aparatos de cinco plazas.

Un portavoz de ANA explicó a AFP que los vehículos, estarán diseñados para transportar a un piloto y hasta cuatro pasajeros a una velocidad que puede llegar hasta 320 km/h. Según declaró Koji Shibata, CEO de ANA, en un comunicado, estos taxis voladores "revolucionarán nuestra movilidad aérea".

taxi volador china Estos vehículos ya fueron lanzados en China Este proyecto contemplará principalmente a trayectos entre Tokio y los aeropuertos internacionales Narita y Haneda, que sirven a la capital japonesa. Es importante considerar que actualmente, un trayecto en vehículo o tren entre el centro de Tokio y Narita lleva más de una hora, pero en este nuevo vehículo este tiempo se puede reducir a unos 15 minutos, según afirmó ANA.

Los autos voladores ya son un hecho EHang es una empresa china de tecnología aeroespacial y una de las principales empresas del mundo en el desarrollo de vehículos aéreos autónomos (AAV). La misma cuenta con la primera certificación de aeronavegabilidad del mundo para su vehículo volador.

La compañía desarrolla y fabrica estos vehículos voladores para una variedad de aplicaciones, donde se incluyen transporte de pasajeros, logística, gestión de ciudades inteligentes y medios aéreos. Su último proyecto, es el EH216-S, un eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing), es decir, vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical, para transportar pasajeros. Si bien este vehículo aún no realizó ningún vuelo oficial, desde 2017 que se hacen vuelos de prueba autónomos, por lo que hasta el momento lleva más de 40.000 vuelos realizados. Incluso, se hicieron vuelos fuera de las fronteras chinas, que llegaron hasta Japón. Por el momento solo se encuentra homologado en China y existen actualmente cinco unidades de este tipo, con el objetivo de llegar a las 120.

Temas Japón

Taxis