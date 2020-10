Llega el FIFA 21: todo lo nuevo que tenés que conocer

FIFA 21.png La estrella de fútbol mundial, Kylian Mbappe, protagonizará la tapa de este año.

Novedades

El nuevo FIFA 21 viene cargado de novedades, tanto en la jugabilidad, donde se estrenan nuevas formas de controlar a los jugadores y un enfoque específico en el juego cooperativo, el modo carrera, donde se actualizó por completo las experiencias que se pueden disfrutar como entrenador de un equipo y cómo se gestionan los entrenamientos, y en el modo Volta, donde se introdujeron nuevos regates, celebraciones y canchas, volviendo así aún más realista al “fútbol callejero virtual”.

Además, se anunciaron los nuevos "Íconos" que se podrán usar en el modo Ultimate Team, con la incorporación en el equipo de “leyendas” del fútbol a jugadores legendarios como Eric Cantoná, Samuel Eto’o, Xavi Hernandez o Philipp Lahm, entre otros.

Xavi.jpg Xavi Hernandez es un nuevo "Ícono" del FIFA 21. EA Sports

Nuevas consolas

El cambio generacional que se vivirá entre noviembre y diciembre en el mundo de las consolas es algo que está generando dudas entre los gamers a la hora de comprar videojuegos, debido a que existe la posibilidad de que un juego comprado durante octubre no sirva en una PlayStation 5 o Xbox Serie X en noviembre.

Por eso, EA Sports no dudo en asegurar a todos sus jugadores que el FIFA 21 sería totalmente transferible desde la próxima generación, sin la necesidad de volver a comprar el juego, ni aunque haya sido comprado en su versión en disco. Eso sí, cabe tener en cuenta que la versión en disco no podrá ser utilizada en las versiones baratas de estas consolas, que valen entre 20 y 30 mil pesos menos, ya que las mismas no contarán con un lector de discos.

¿Cómo empieza Ultimate Team?

Ultimate Team, el modo más popular del FIFA 21, arranca con todo con la promo de “Jugadores Promesa de la Temporada”, donde se le da una carta especial dinámica a un grupo selecto de jugadores que protagonizaron el último mercado de fichajes del fútbol internacional yéndose a nuevos clubes por grandes cantidades de dinero.

Esta primer “promo” tendrá un primer equipo de diez jugadores entre los que están los fichajes estrella del Chelsea de la Premier League, Timo Werner y Kai Havertz, el legendario Luis Suarez, que se fue al Atlético de Madrid proveniente del Barcelona, el gales Gareth Bale, que llegó cedido al Tottenham desde el Real Madrid, y el nuevo lateral estrella del Manchester United, Alex Telles, entre otros.

OTW.jpg Esta es la lista de los jugadores de fútbol que protagonizarán la nueva promo en Ultimate Team. EA Sports

Cabe aclarar que FIFA Ultimate Team es un juego que incluye micro transacciones mediante el uso de una moneda virtual llamada FIFA Points y que puede llevar a tener adicciones debido a sus mecanismos de apuesta, donde uno no sabe la recompensa que recibirá. No es conveniente dejar que menores jueguen este modo sin supervisión debido a esto, mientras que ante tendencias adictivas siempre es recomendable pedir ayuda a un profesional.