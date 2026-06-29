¿Cómo afecta la recategorización del Monotributo a las asignaciones de ANSES?

Cambiar de categoría puede impactar en el valor de los haberes familiares. Cómo funciona el sistema y qué esperar tras la actualización de julio.

La recategorización del Monotributo puede modificar el monto de las asignaciones familiares que paga ANSES según la categoría y los ingresos registrados.

La recategorización del Monotributo no solo modifica el importe mensual que debe pagar cada contribuyente. También puede tener consecuencias sobre las asignaciones familiares que liquida ANSES , ya que los monotributistas integran el régimen de Asignaciones Familiares (SUAF) y el monto que reciben depende de la categoría en la que estén inscriptos.

Con la recategorización correspondiente al segundo semestre del año, muchos contribuyentes pasarán a una categoría superior por el aumento de su facturación o por la actualización de las escalas. Ese cambio puede traducirse en una reducción del monto que perciben por cada hijo, mientras que quienes mantengan una categoría más baja conservarán los valores correspondientes a ese tramo.

La Ley de Asignaciones Familiares establece que los monotributistas cobran distintos importes según su categoría, por lo que cualquier modificación registrada en ARCA (ex AFIP) impacta posteriormente en la liquidación realizada por ANSES.

El motivo principal es que ANSES toma la categoría vigente del Monotributo para determinar el valor de la asignación familiar. Cuando un contribuyente asciende de categoría, automáticamente pasa a integrar un tramo con un monto diferente de asignaciones. En la mayoría de los casos, cuanto mayor es la categoría del Monotributo, menor es el importe de la asignación familiar por hijo .

No se trata de una sanción ni de una suspensión del beneficio. Simplemente cambia el valor que corresponde cobrar de acuerdo con la nueva situación tributaria del trabajador independiente. ANSES verifica periódicamente la información remitida por ARCA para actualizar las liquidaciones. Por eso, después de la recategorización pueden observarse cambios en los importes acreditados durante los meses siguientes.

También debe tenerse presente que existe un límite máximo de ingresos individuales. Si alguno de los integrantes del grupo familiar supera ese tope, el grupo deja de reunir las condiciones para percibir asignaciones familiares, aun cuando el ingreso total del hogar permanezca dentro de los límites establecidos por la normativa. Para junio de 2026 ese ingreso individual máximo fue fijado en $2.970.968, valor que se actualiza por movilidad.

ANSES

Tabla de valores ANSES: ¿Cuánto cobro por hijo según mi categoría de Monotributo?

Las asignaciones familiares para monotributistas se liquidan conforme a las categorías previstas por el régimen y los montos establecidos por las resoluciones de movilidad de ANSES.

categorías más bajas : reciben los importes más altos por hijo

: reciben los importes más altos por hijo categorías intermedias : perciben valores reducidos respecto del primer tramo

: perciben valores reducidos respecto del primer tramo categorías superiores: cobran montos menores hasta alcanzar el límite previsto por la normativa

Los valores exactos se actualizan periódicamente mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, que incrementan tanto los montos de las asignaciones como los límites de ingresos del grupo familiar. Durante 2026 esos importes fueron modificados mensualmente por aplicación del índice de movilidad vigente.

Así, una persona puede seguir cobrando la asignación familiar, pero recibir un importe diferente simplemente porque cambió de categoría dentro del Monotributo.

ANSES computadora

¿Qué pasa con las asignaciones si subo de categoría en el Monotributo?

Cuando la recategorización queda registrada, la información pasa a formar parte de las bases utilizadas por ANSES para liquidar las prestaciones. Si el nuevo encuadre implica pasar a un tramo superior, el organismo actualiza automáticamente el importe de la asignación familiar correspondiente.

De la misma manera, si un contribuyente desciende de categoría porque redujo su nivel de facturación y cumple con los requisitos establecidos por el régimen, podrá comenzar a percibir el monto correspondiente al nuevo tramo una vez que la actualización impacte en el sistema.

Para consultar la categoría vigente del Monotributo puede ingresarse al portal de ARCA, mientras que los pagos de asignaciones familiares pueden verificarse desde Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. En caso de detectar diferencias entre la categoría registrada y la utilizada para liquidar las asignaciones, es posible solicitar una revisión presentando la documentación respaldatoria correspondiente.