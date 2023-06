Rebeca Hwang, experta en IA, brindó una charla en Argentina

Rebeca nació en Seúl, Corea, vivió su infancia y adolescencia en Buenos Aires Estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires y luego se fue a estudiar al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a Stanford. Desde 2003 lidera proyectos en Silicon Valley y fue reconocida como una de las Jóvenes Líderes Globales del Foro Económico Mundial, y como una de las 35 Innovadores Globales menores de 35 años por el MIT Tech Review. Lleva 25 años residiendo en EEUU. “Entre el MIT, en Boston, y Silicon Valley, en California”, resume. Y agrega que “en 25 años de estar ahí, no vimos una revolución tecnológica como esta. En un día, Chat GPT alcanzó 100 millones de descargas, que a Netflix o Facebook le tomaron años”.

Rebeca es a la vez emprendedora y docente. Relata como las habilidades de ChatGPT la obligaron a replantearse la manera de calificar a sus estudiantes. “Hasta hace muy poco, la calificación era 30 por ciento por obtener y presentar información y 70 por analizarla, relacionarla, etc. Pero ya no doy crédito por la información en sí, que un estudiante pueda obtener de chat GPT, sino por el análisis a partir de esa información, que es algo que la aplicación aún no hace tan bien”.