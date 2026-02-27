Convocan a una protesta frente a la Secretaría de Trabajo contra despidos y cierres de fábricas

La movilización se realizará en la Ciudad de Buenos Aires y reclama la reincorporación inmediata de trabajadores afectados, además de frenar el avance de conflictos laborales en el sector industrial.

La concentración tendrá lugar frente a la Secretaría de Trabajo, con participación de sindicatos y organizaciones sociales que impulsan una convocatoria amplia del movimiento obrero.

Organizaciones sindicales y sociales convocaron a una protesta para el miércoles 4 de marzo a las 11 , frente a la Secretaría de Trabajo , en rechazo a los despidos y cierres de fábricas , y para exigir la reincorporación inmediata de los trabajadores afectados .

La movilización tendrá lugar en Avenida Leandro N. Alem 650 , en la Ciudad de Buenos Aires, y fue convocada bajo la consigna “Basta de despidos, ningún cierre de fábrica” , con un fuerte reclamo en defensa del empleo industrial y de la producción nacional.

Según expresaron las organizaciones convocantes, defender la mano de obra argentina es defender a las familias trabajadoras , al tiempo que advirtieron sobre un proceso de destrucción de puestos de trabajo que impacta de manera directa en distintos sectores de la industria.

Entre los principales reclamos se destaca la reincorporación inmediata de todos los trabajadores a sus puestos , y la exigencia de que los empresarios asuman su responsabilidad frente a la crisis laboral. En ese marco, las entidades sindicales remarcaron que “FATE no se cierra” , en referencia al conflicto que atraviesa la histórica planta industrial.

La protesta cuenta con el respaldo del SUTNA , el Consejo Directivo Nacional de la CGT , la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma , además de organizaciones sociales, sindicales y de jubilados .

Desde el espacio convocante llamaron a todas las organizaciones obreras a sumarse como participantes activos de la jornada y a trabajadores y trabajadoras en general a movilizarse para frenar lo que calificaron como un ajuste sobre el empleo.

“Más que nunca, unidos y adelante”, señalaron en el documento de convocatoria, en el que remarcaron la necesidad de enfrentar de manera colectiva el escenario actual del mercado laboral.

La CGT respaldó el reclamo de los trabajadores de FATE y advirtió por el impacto del cierre en la industria

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su respaldo al reclamo de los 920 trabajadores cesanteados en FATE y apoyó las medidas impulsadas por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), en el marco del conflicto por la paralización de la planta y la continuidad de los puestos laborales.

A través de un comunicado difundido este jueves, la central obrera reclamó la reapertura de la fábrica, el mantenimiento de las fuentes de trabajo y el pleno respeto de los convenios colectivos, así como de las jornadas laborales y las modalidades de contratación vigentes. El pronunciamiento fue firmado por el Consejo Directivo Nacional de la CGT.

Desde la conducción sindical advirtieron que la paralización de una planta histórica del sector del neumático representa un retroceso para la industria nacional y un golpe directo no solo para las familias afectadas, sino también para el entramado productivo del país. En ese sentido, señalaron que el cierre o vaciamiento de este tipo de establecimientos tiene consecuencias que trascienden el conflicto puntual.

La CGT enmarcó la situación en un escenario económico marcado por el ajuste y la recesión, y sostuvo que el contexto actual exige medidas urgentes orientadas a la inversión productiva, el desarrollo industrial y la defensa del empleo como pilares del crecimiento y la justicia social.

“El derecho al trabajo y la estabilidad laboral están siendo vulnerados”, señalaron desde la central obrera, al tiempo que reafirmaron su acompañamiento a cada uno de los trabajadores afectados por los despidos. También remarcaron que el movimiento obrero organizado no convalidará despidos arbitrarios ni retrocesos en derechos laborales conquistados.