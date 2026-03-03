Las desinstalaciones de ChatGPT aumentaron un 295% tras el acuerdo con el Departamento de Defensa impulsado por Donald Trump

La reacción de los usuarios surgió luego del fuerte debate en torno a las herramientas de Inteligencia Artificial que usan en el Pentágono y otras dependencias relacionadas con el complejo militar estadounidense. En respuesta, las descargas de Claude, la Gen IA de Anthropic, subieron un 37 % interanual el viernes 27 de febrero.

ChatGPT afronta las primeras repercusiones de su acuerdo con el gobierno de Trump.

Tras conocerse el acuerdo de OpenAI con el Departamento de Defensa de Estados Unidos —rebautizado como Departamento de Guerra bajo la administración de Donald Trump—, la reacción del mercado y los usuarios de modelos de Inteligencia Artificial no se hizo esperar: las desinstalaciones de la app móvil de ChatGPT en EE. UU. se dispararon un 295 % día contra día el sábado 28 de febrero.

El dato surge de la firma de la encuestadora Sensor Tower y contrasta con el promedio habitual de bajas diarias de la aplicación , que en los últimos 30 días rondaba el 9 %. La magnitud del salto sugiere una respuesta directa de los usuarios al anuncio de la alianza con el Pentágono.

El movimiento no se dio unilateralmente, sino que tuvo su contrapartida positiva: el competidor Claude, desarrollado por Anthropic , capitalizó parte del descontento y , según la misma encuestadora, las descargas en Estados Unidos crecieron un 37 % interanual el viernes 27 de febrero y un 51 % el sábado 28.

Trump arremetió contra Anthropic y busca declararla como un "riesgo para la cadena de suministro y la seguridad nacional".

En dichas jornadas, Anthropic informó que no avanzaría en un acuerdo con el Departamento de Defensa tras no lograr consensuar los términos y límites del eventual convenio en materia de un posible uso de la IA en vigilancia de ciudadanos estadounidenses y en sistemas de armamento completamente autónomos , un terreno que —según la firma— aún no ofrece garantías de seguridad suficientes.

Los números sugieren que un segmento de usuarios premió esa postura. De hecho, el crecimiento de ChatGPT también se resintió en términos de nuevas instalaciones: sus descargas en EE. UU. cayeron un 13 % interanual el sábado, apenas difundida la noticia del acuerdo, y retrocedieron otro 5 % interanual el domingo. El contraste es marcado si se tiene en cuenta que el viernes previo al anuncio la app mostraba un crecimiento interanual del 14 %.

Impacto en rankings y reputación

El giro también se reflejó en los rankings. Claude alcanzó el puesto número 1 en la App Store de EEUU el día sábado y se mantuvo allí hasta el lunes 2 de marzo. El avance implicó escalar más de 20 posiciones respecto del 22 de febrero de 2026, apenas una semana antes.

En cuanto a la percepción de marca, las valoraciones de usuarios acompañaron la tendencia. Según consignó el medio especializado TechCrunch, las reseñas de una estrella para ChatGPT aumentaron un 775 % el sábado y un 100 % interanual el domingo. En sentido inverso, las calificaciones de cinco estrellas retrocedieron un 50 % en el mismo lapso.

Otros proveedores de datos validan el cambio de dinámica. La empresa Appfigures señaló que, por primera vez, las descargas diarias de Claude en EE. UU. superaron a las de ChatGPT el sábado.

image Claude supera a ChatGPT en instalaciones en los últimos días. Appfigures

Además, Appfigures destacó que Claude se convirtió en la aplicación gratuita número uno para iPhone en seis países fuera de Estados Unidos: Bélgica, Canadá, Alemania, Luxemburgo, Noruega y Suiza.