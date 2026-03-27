La nueva función de WhatsApp que podría cambiarlo todo para los usuarios más privados de la app

La aplicación de mensajería global incoporará una de las funciones más esperadas por sus usuarios fanáticos de la privacidad.

WhatsApp está desarrollando una función que promete redefinir la privacidad en la mensajería instantánea, especialmente para aquellos usuarios que buscan mayor control sobre sus conversaciones y la información que comparten .

La plataforma, propiedad de Meta, prueba en su versión beta un sistema avanzado de autodestrucción de mensajes , que permite borrar textos automáticamente después de ser leídos y ofrece temporizadores personalizables, con rangos que van desde 15 minutos hasta 90 días .

Esta innovación responde a la creciente demanda de comunicación , donde los usuarios pueden intercambiar datos sensibles, como contraseñas, ubicaciones o comentarios temporales, sin dejar rastro en el historial. La función, detectada en pruebas para Android y WhatsApp Web, podría convertirse en un estándar para quienes priorizan la confidencialidad en sus interacciones digitales.

Hasta ahora, WhatsApp permitía configurar la autodestrucción en plazos de 24 horas, 7 días o 90 días, pero las pruebas actuales incluyen intervalos más cortos , como 15 minutos o 1 hora, ideales para conversaciones que requieren un nivel extremo de privacidad.

Además, la función es compatible con la opción de confirmación de lectura desactivada , lo que significa que el mensaje se eliminará independientemente de si el destinatario lo abrió o no. Un icono de reloj de arena en la burbuja del chat alertará a los usuarios sobre el tiempo limitado de visualización, reforzando la transparencia en el uso de esta herramienta.

whatsapp-portada-logo.jpg WhatsApp tiene varios trucos que no muchos conocen.

La implementación de estas características refleja un cambio en las expectativas de los usuarios, donde la privacidad dejó de ser un elemento secundario para convertirse en una prioridad. WhatsApp ya había dado pasos en esta dirección con la encriptación de extremo a extremo y la opción de mensajes temporales para imágenes y videos, pero ahora extiende estas capacidades a los textos, ofreciendo una experiencia más completa y segura.

La función, detectada por especialistas en la versión beta, aún no tiene una fecha oficial de lanzamiento, aunque se espera que, tras las pruebas y ajustes necesarios, Meta la incorpore en una actualización global en los próximos meses.

Cuándo veremos las actualizaciones en WhatsApp

whatsapp-logo-3d.jpg WhatsApp no tiene una lista de contactos propios, utiliza los de tu agenda del teléfono.

Estas novedades llegarán primero a los usuarios con dispositivos actualizados, ya que WhatsApp dejó de soportar versiones antiguas de Android e iOS desde febrero de 2026. Quienes utilicen teléfonos con sistemas operativos obsoletos no podrán acceder a estas funciones, ni a futuras mejoras de seguridad.

La app notificará a los usuarios afectados para que realicen la migración a equipos compatibles y así evitar perder el acceso a las nuevas herramientas de privacidad.

whatsapp-logo-foto-portada.png

La incorporación de mensajes que se autodestruyen tras ser leídos y la flexibilidad en los temporizadores representan un avance significativo en la forma en que los usuarios gestionan su información personal. WhatsApp consolida así su posición como líder en mensajería segura, alineándose con las demandas de un mundo digital donde la protección de datos y la comunicación efímera son cada vez más valoradas.

Para los usuarios, esto significa mayor autonomía para decidir cuánto tiempo permanece visible un mensaje, sin depender de borrados manuales o de la buena voluntad del destinatario. La función, junto con otras mejoras en seguridad, refuerza la propuesta de valor de la app en un mercado donde la privacidad se ha convertido en un diferenciador clave.