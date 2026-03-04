Lanzan MacBook Neo, el portátil económico de Apple que revolucionará el mercado + Seguir en









El dispositivo promete un equipo ligero y potente, marcando un nuevo hito en precios a partir de 699 euros.

El objetivo del lanzamiento es ofrecerles a los usuarios la función de Continuidad que brinda macOS, la cual brinda la posibilidad de retomar tareas entre el teléfono móvil y la computadora sin interrupciones.

Apple presentó oficialmente la nueva MacBook Neo durante un evento global que redefine su catálogo de hardware. El equipo integra el procesador de última generación, ofreciendo una autonomía de hasta 16 horas de uso con una sola carga. Según informó la empresa, este modelo busca atraer a nuevos usuarios, diferenciándose por su precio base de 699 euros y sus características pensadas para distintos tipos de uso diario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

MacBook Neo sale a la venta el miércoles 11 de marzo y presenta una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, con una resolución de 2.408 por 1.506 píxeles y un brillo máximo de 500 nits. Esta pantalla incorpora una película antirreflectante, para mejorar la visibilidad en diferentes ambientes de iluminación, y soporta hasta mil millones de colores.

El dispositivo funciona con el procesador A18 Pro, desarrollado por Apple, y utiliza el sistema operativo MacOS. Cuenta con capacidades de inteligencia artificial gracias a Apple Intelligence. Además, incorpora una cámara FaceTime HD a 1080p con procesamiento de imagen, dos micrófonos con tecnología direccional para reducción de ruido y aislamiento de la voz, y dos altavoces laterales compatibles con audio espacial y Dolby Atmos.

El equipo cuenta con dos puertos USB-C, una entrada para auriculares con cable, soporte para WiFi 6E y Bluetooth 6, y estará disponible en cuatro tonalidades diferentes: rosa nube, índigo, plata y cítrico.

Objetivos de MacBook Neo, el portátil económico de Apple John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, expresó en la conferencia de prensa que, el nuevo dispositivo “ofrece toda la magia del Mac a un precio revolucionario”. Según Ternus, el MacBook Neo se diseñó desde cero para que pueda estar al alcance de más personas

De este modo, el objetivo del lanzamiento es aportar por una integración mejorada con su ecosistema de dispositivos, especialmente iPhone, buscando fortalecer la continuidad y productividad de los usuarios que utilizan múltiples productos de la marca.

Temas Apple

computadoras