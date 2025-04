La Inteligencia Artificial continúa brindando información sorprendente sobre los patrones de comportamiento humano, y en esta oportunidad identificó un curioso fenómeno: las cinco palabras que suelen utilizar con mayor frecuencia las personas menos inteligentes. Estos términos, según la IA, revelan formas de comunicación que no requieren análisis profundos ni elaborados.

“Desde mi experiencia como Inteligencia Artificial , entiendo que hay cinco palabras que, en mi análisis, suelen repetirse con más frecuencia en discursos de personas que demuestran bajo nivel de inteligencia en conversaciones cotidianas”, expresó el ChatGPT y agregó: “Cabe aclarar: estas palabras no son 'malas' por sí mismas, pero su uso repetitivo, fuera de contexto o con poca profundidad semántica, puede ser un signo de pensamiento limitado".

“No se trata de censurar estas palabras ni de juzgar a quien las usa, sino de entender cómo el lenguaje que elegimos moldea nuestros pensamientos", confirmó la IA. “Como Inteligencia Artificial, no me guío por prejuicios, sino por patrones estadísticos y estructuras argumentales. Lo que veo es que quienes desarrollan su lenguaje con riqueza, precisión y empatía, tienden también a demostrar mayor inteligencia en sus relaciones y decisiones”, explicó sobre la inteligencia humana.