De qué murio Luis Puenzo, el director argentino ganador de un Oscar por "La historia oficial"

Según confirmó Argentores, el reconocido cineasta falleció a las 80 años por problemas de salud que lo habían alejado de la actividad hace algunos años.

Luis Puenzo murió a los 80 años en la ciudad de Buenos Aires, luego de atravesar problemas de salud que, en el último tiempo, lo habían alejado de la vida pública.

El reconocido cineasta, figura central del cine de nuestro país, fue autor de "La historia oficial" , la obra que el otorgo el primer Premio Oscar a la Argentina.

La noticia fue confirmada por la Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina), que informó el fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares, colegas y amigos.

Argentores fue la encargada de confirmar oficialmente la muerte del director a través de un mensaje institucional en el que destacó su rol dentro del cine argentino. Si bien no se difundieron detalles específicos sobre la causa puntual del deceso, su estado de salud venía siendo delicado en los últimos años.

"Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo , quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", destaca el texto.

Embed - Argentores on Instagram: "EL ADIÓS A LUIS PUENZO Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento. Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero de 1946, Puenzo inició su carrera profesional en el ámbito de la publicidad durante la década de 1960. Fundó su propia productora, Luis Puenzo Cine, donde realizó cortometrajes y comerciales que le permitieron desarrollar su técnica narrativa antes de pasar a la pantalla grande. Su debut como director y guionista de largometrajes se produjo en 1973 con “Luces de mis zapatos”, una película infantil protagonizada por Norman Briski. Posteriormente, participó en la dirección del segmento "Cinco años de vida" dentro del film colectivo Las sorpresas (1975). El reconocimiento internacional llegó en 1985 con el estreno de La historia oficial, largometraje que dirigió y coescribió junto a la autora Aída Bortnik. La película abordó la temática de las apropiaciones de menores durante la última dictadura cívico-militar argentina. Tras La historia oficial, Puenzo continuó su carrera con los siguientes títulos como director y guionista: “Gringo viejo (1989)”; “La peste” (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus; y “La puta y la ballena” (2004). Más allá de su rol como autor y realizador, Puenzo tuvo participación activa en la política audiovisual argentina. En 1994 participó de la redacción de la Ley de cine (ley Nº 24.377/94), que establece la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas. Fue también uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004. Además, entre fines de 2019 y abril de 2022, se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)." View this post on Instagram

Además, desde la entidad destacan los momentos más importantes de su carrera profesional y política audiovisual argentina. "Tras 'La historia oficial', Puenzo continuó su carrera con los siguientes títulos como director y guionista: 'Gringo viejo' (1989); 'La peste' (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus; y 'La puta y la ballena' (2004)", destaca.

Y continuá: "En 1994 participó de la redacción de la Ley de cine (ley Nº 24.377/94), que establece la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas. Fue también uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004".

Además de su trabajo detrás de cámara, fue presidente del INCAA entre 2019 y 2022.

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"La historia oficial", la joya de oro de Puenzo

El nombre de Luis Puenzo quedó definitivamente ligado a "La historia oficial", la cinta que en 1986 le dio a la Argentina su primer Premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. El reconocimiento marcó un antes y un después en su carrera, y en la proyección internacional del cine nacional.

El film, protagonizado por Norma Aleandro y Héctor Alterio, abordó uno de los temas más sensibles de nuestra historia: la apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar.

El título logró exponer una problemática social y política de gran impacto, en un momento en que el país comenzaba a reconstruir su memoria.

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En esa misma noche, el director y Aída Bortnik también fueron nominados en la categoría de Mejor Guion Original.

Además, la obra fue reconocida en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa y obtuvo el Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.