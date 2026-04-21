Luis Puenzo murió a los 80 años en la ciudad de Buenos Aires, luego de atravesar problemas de salud que, en el último tiempo, lo habían alejado de la vida pública.
De qué murio Luis Puenzo, el director argentino ganador de un Oscar por "La historia oficial"
Según confirmó Argentores, el reconocido cineasta falleció a las 80 años por problemas de salud que lo habían alejado de la actividad hace algunos años.
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De qué trata y dónde ver "La historial oficial", la película de Luis Puenzo
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Murió Luis Puenzo, director de cine ganador del Oscar con "La historia oficial"
El reconocido cineasta, figura central del cine de nuestro país, fue autor de "La historia oficial", la obra que el otorgo el primer Premio Oscar a la Argentina.
La noticia fue confirmada por la Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina), que informó el fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares, colegas y amigos.
El comunicado de Argentinores
Argentores fue la encargada de confirmar oficialmente la muerte del director a través de un mensaje institucional en el que destacó su rol dentro del cine argentino. Si bien no se difundieron detalles específicos sobre la causa puntual del deceso, su estado de salud venía siendo delicado en los últimos años.
"Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", destaca el texto.
Además, desde la entidad destacan los momentos más importantes de su carrera profesional y política audiovisual argentina. "Tras 'La historia oficial', Puenzo continuó su carrera con los siguientes títulos como director y guionista: 'Gringo viejo' (1989); 'La peste' (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus; y 'La puta y la ballena' (2004)", destaca.
Y continuá: "En 1994 participó de la redacción de la Ley de cine (ley Nº 24.377/94), que establece la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas. Fue también uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004".
Además de su trabajo detrás de cámara, fue presidente del INCAA entre 2019 y 2022.
"La historia oficial", la joya de oro de Puenzo
El nombre de Luis Puenzo quedó definitivamente ligado a "La historia oficial", la cinta que en 1986 le dio a la Argentina su primer Premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. El reconocimiento marcó un antes y un después en su carrera, y en la proyección internacional del cine nacional.
El film, protagonizado por Norma Aleandro y Héctor Alterio, abordó uno de los temas más sensibles de nuestra historia: la apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar.
El título logró exponer una problemática social y política de gran impacto, en un momento en que el país comenzaba a reconstruir su memoria.
En esa misma noche, el director y Aída Bortnik también fueron nominados en la categoría de Mejor Guion Original.
Además, la obra fue reconocida en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa y obtuvo el Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.
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