Quién es John Ternus, el nuevo director ejecutivo de Apple

Tras 15 años en el cargo - al que llego para reemplazar a Steve Jobs - Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple. Su reemplazante será un hombre de perfil más técnico, en una apuesta del gigante tecnológico por posicionarse mejor en el desarrollo de productos en la era de la IA.

Tras 15 años al frente de Apple, Tim Cook - sucesor de Steve Jobs - cederá su lugar como CEO a John Ternus , quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente sénior de ingeniería de hardware . El cambio se hará efectivo a partir del 1 de septiembre y pondrá al frente de la compañía a un perfil técnico, de bajo perfil público pero con fuerte peso interno.

Ternus, de 51 años, llegó a Apple en 2001 para desempeñarse en el equipo de diseño de productos , en lo que fue apenas su segundo empleo tras graduarse —el primero había sido en una pequeña firma de realidad virtual—. En 2013 fue promovido a vicepresidente de ingeniería de hardware y en 2021 alcanzó el rango de vicepresidente sénior.

Quince años más joven que Cook, el nombre de Ternus venía sonando como parte de una nueva generación de ejecutivos . Su designación refuerza la idea de continuidad: Apple tuvo solo dos CEO en lo que va del milenio, un dato que refleja el peso que la compañía le da a la estabilidad en la conducción.

Hasta ahora, Ternus reportaba directamente a Cook —a quien considera su mentor— y lideraba el área clave de hardware, corazón de productos emblemáticos como el iPhone o la línea MacBook.

A diferencia de su antecesor, Ternus no responde al perfil clásico de ejecutivo financiero ni al de un gestor enfocado exclusivamente en la operación. Su trayectoria está anclada en la ingeniería .

tim cook ternus

En su carrera en la marca de la manzanita, participó en la evolución de productos clave como el iPad, distintas generaciones del iPhone y los AirPods, y tuvo un rol determinante en la migración hacia Apple Silicon, uno de los movimientos tecnológicos más relevantes de la última década. Ese recorrido le da un activo que en Apple tiene un peso específico: legitimidad técnica.

En un contexto en el que la industria tecnológica avanza hacia terrenos cada vez más complejos —inteligencia artificial, realidad mixta y nuevas categorías de dispositivos personales—, el cambio de perfil en la conducción no es menor.

En detalle, responde a cambiar la idea de cómo se diseñan y construyen los productos, y no solo cómo se posicionan en el mercado, puede ser un factor diferencial.

El contraste con Tim Cook es claro. Durante su gestión, Apple optimizó su funcionamiento interno: eficiencia en la producción, márgenes sólidos y una cadena de suministro global altamente aceitada. Ternus, en cambio, encarna otra lógica: la del producto. Qué lanzar, hacia dónde orientar la ingeniería y qué riesgos asumir en

Qué proyectos lideró John Ternus en Apple

Su primer desafío dentro de Apple fue revisar componentes del Apple Cinema Display, uno de los monitores iniciales de la compañía. En su propio relato, ese comienzo estuvo marcado por el nivel de detalle:

“En algún momento de mi primer año, me encontré en las instalaciones de un proveedor. Estaba lejos de casa. Pasada la medianoche, estaba usando una lupa para contar el número de ranuras en la cabeza de un tornillo… y estaba discutiendo con el proveedor porque esas piezas tenían 35 ranuras. Se suponía que debían tener 25”, recordó. “Recuerdo perfectamente que me detuve un momento y pensé: '¿Qué demonios estoy haciendo? ¿Esto es normal?'”

Con el tiempo, su rol evolucionó hacia posiciones estratégicas. Aunque ya no está en el detalle microscópico, mantiene esa lógica de perfección en el producto final.

Bajo su órbita pasaron desarrollos clave del ecosistema Apple, incluyendo productos como AirPods, Apple Watch y Vision Pro. También tuvo un rol central en la transición desde procesadores Intel hacia Apple Silicon, uno de los cambios tecnológicos más relevantes de la compañía en los últimos años.

Más recientemente, participó en el desarrollo del MacBook Neo, el modelo más accesible de la línea, que incorpora soluciones de diseño para reducir costos, como el uso de chips originalmente pensados para iPhone.

macbook neo

“Nunca queremos lanzar productos de mala calidad. Queremos lanzar productos excelentes que ofrezcan la experiencia y la calidad de Apple. Para lograrlo con el Neo, fue necesario construir algo completamente nuevo desde cero… aprovechando tanto las tecnologías que habíamos estado desarrollando, como los procesadores Apple Silicon, como la experiencia que hemos adquirido a lo largo de muchos años fabricando Macs, teléfonos, iPads y demás”, explicó.

Los desafíos de Apple en la era Ternus

El escenario que enfrentará Ternus dista bastante del que recibió Tim Cook en 2011. Apple llega a este recambio en la conducción con fundamentos sólidos —continúa entre las empresas más rentables del mundo—, pero también con frentes de presión cada vez más visibles.

La aceleración de la inteligencia artificial - terreno en el que Apple corre de atrás en referencia a otros competidores de su tamaño - obliga a tomar definiciones estratégicas en plazos más cortos. A eso se suma la persistente dependencia de la cadena de suministro asiática, un factor que sigue siendo un punto débil en términos geopolíticos. En paralelo, mercados históricamente clave como China muestran señales de desaceleración, lo que limita el margen de expansión.

El cambio en la cúpula, en ese sentido, excede los nombres propios. Abre una discusión más profunda: si la compañía optará por seguir perfeccionando su ecosistema o si volverá a asumir riesgos para construir la próxima ola tecnológica.

El legado de Tim Cook en Apple

Cook, histórico sucesor de Jobs, dejará su cargo en septiembre y pondrá fin a un ciclo de 15 años al frente de la compañía. Desde su llegada en 2011, tras la muerte de Steve Jobs, la empresa de Cupertino multiplicó su valor de mercado en más de 1000%, consolidándose como uno de los gigantes globales del sector tecnológico.

En el comunicado oficial, Cook definió su paso por la compañía como "el mayor privilegio de mi vida" y destacó el rol del equipo que lo acompañó durante su gestión. “Haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y con una gran vocación de servicio, que se han dedicado inquebrantablemente a enriquecer la vida de nuestros clientes y a crear los mejores productos y servicios del mundo”, afirmó.

"Amo Apple con todo mi ser", agregó el ejecutivo, quien asumió en agosto de 2011 en un contexto marcado por la transición tras la era Jobs. Desde entonces, lideró una etapa de expansión sostenida, tanto en escala como en diversificación del negocio.

En relación a su sucesor, John Ternus, Cook lo definió como "un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años son innumerables" y aseguró que posee "la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad y honor". "Sin duda es la persona idónea para guiar a Apple hacia el futuro", sentenció.

En el marco de la salida de Cook, Apple repasó los principales hitos financieros de su gestión: "Bajo el liderazgo de Cook, Apple ha crecido de una capitalización de mercado de aproximadamente u$s350 mil millones a u$s4 billones de dólares, lo que representa un aumento de más del 1000%, y los ingresos anuales casi se han cuadruplicado, pasando de u$s108 mil millones en el año fiscal 2011 a más de u$s416 mil millones en el año fiscal 2025", afirmaron.