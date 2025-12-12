Las nuevas funciones de Whastapp que facilitarán la experiencia de los usuarios en las fiestas + Seguir en









La nueva actualización viene cargada de novedades como mensajes de llamadas perdidas, divertidos stickers para los estados, mejoras en la generación de imágenes con Meta AI.

Whatsapp presentó un nuevo paquete de funciones para antes de las fiestas. Una nueva actualización que viene cargada de novedades como mensajes de llamadas perdidas, divertidos stickers para los estados, mejoras en la generación de imágenes con Meta AI.

La aplicación de mensajería agregó una nueva función de mensajes de llamadas perdidas que, inspirado en el papel del buzón de voz, facilita grabar una nota de voz o mensaje de vídeo de forma sencilla cuando las llamadas no reciben respuesta.

Para este tipo de situaciones de llamadas perdidas telefónicas, habitualmente los usuarios recurren al buzón de voz, dejando un breve mensaje sobre el motivo de la llamada. Ahora, WhatsApp implementó una opción similar para las llamadas o videollamadas perdidas. Así, la medida busca evitar las complicaciones para contactar de inmediato a alguna persona durante la época de las fiestas.

whatsapp llamadas.jpg La aplicación de mensajería agregó una nueva función de mensajes de llamadas perdidas. Esta opción aparecerá en pantalla después de haber llamado a alguien que no haya contestado al teléfono de forma más sencilla, bajo el mensaje de la llamada perdida en la conversación, sin tener que mandar el audio o grabar el mensaje de vídeo de forma manual.

Otras nuevas funciones de Whatsapp Junto a esta opción, WhatsApp también agregó otras funciones adicionales en las llamadas para mejorar la comunicación, sobre todo en las fechas navideñas.

Este es el caso de las nuevas reacciones en los chats del audio en los grupos, que ahora permitirá compartir pequeñas reacciones sin interrumpir la conversación. Lo mismo para las llamadas grupales, donde ahora se pondrá foco en la persona que esté hablando colocándolo en un lugar destacado de la pantalla. Además, se implementaron mejoras en la creación de imágenes con Meta AI, donde se incorporaron nuevas capacidades de modelo de generación de imágenes de Midjourney y Flux que permiten añadirles animación a las fotos convirtiéndolas en un video breve. logo-whatsapp.webp Por otro lado, en la aplicación de computadora, se rediseñó la pestaña de archivos multimedia para buscar documentos, enlaces y demás en un solo lugar organizado. A todo eso se le suman además nuevos stickers para los estados, que agregan más formas de expresarse con la opción de añadir letras de canciones, preguntas que otros pueden responder y stickers interactivos. Por último, presentaron las preguntas en los canales, una forma de mejorar la interacción entre los administradores y los usuarios, al recibir respuestas en tiempo real.

