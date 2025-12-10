Esta próxima función de WhatsApp te va a permitir ponerte al día con un grupo al que recién te añadieron + Seguir en









La herramienta planea un acceso breve a los mensajes previos dentro de chats colectivos, con funciones que se manejan por los administradores.

La app busca facilitar el ingreso a un nuevo chat grupal. Pexels

WhatsApp busca mejorar constantemente y en esta oportunidad llega con una nueva característica que busca ayudar a quienes llegan a un chat grupal ya activo. La idea es que cualquier persona incorporada pueda entender qué se habló antes, sin depender de que alguien le explique.

La función busca solucionar situaciones frecuentes en grupos grandes o chats con movimiento constante, donde los cambios de integrantes son comunes.

whatsapp-logo.jpg WhatsApp cambiará sus reglas y políticas de uso. Cómo va a funcionar el acceso al historial para nuevos integrantes El manejo quedará en manos de los administradores. Desde la pantalla de permisos podrán activar la opción que habilita una ventana de mensajes previos para quienes lleguen después. Si el grupo mantiene esa función activada, cada persona añadida va a tener la posibilidad de revisar conversaciones recientes.

El sistema opera mediante un proceso automático que envía el contenido permitido, a través de un método cifrado. Para cada ingreso se genera una clave que mantiene el resguardo del chat, asegurando que sólo las personas autorizadas puedan leer la información.

WhatsApp definió una ventana aproximada de 24 horas hacia atrás como alcance inicial. Ese lapso podría modificarse en versiones futuras. Para grupos muy activos, la plataforma evalúa un límite de hasta 1.000 mensajes por incorporación, con el objetivo de no perder lo importante del chat.

Los usuarios añadidos verán el contenido autorizado apenas entren. Por su parte, los administradores podrán decidir en cualquier momento si el grupo mantiene esta opción habilitada o si prefiere evitar que nuevas personas accedan a conversaciones pasadas. La herramienta está pensada principalmente para chats laborales, organizaciones de eventos, equipos de estudio o grupos masivos donde la información circula rápido. ¿Cuándo se va a lanzar la función? La característica sigue en desarrollo y solo aparece en pruebas dentro de la versión beta para Android. El equipo técnico está ajustando el comportamiento de la herramienta según la experiencia de quienes la probaron en distintos tipos de grupos. El lanzamiento general será gradual. WhatsApp suele lanzar estas novedades en etapas, así que llegará a todos los usuarios con actualizaciones sucesivas.

