Fuerte temporal en Santa Fe: un sorprendente remolino de viento azotó Carcarañá

Los vecinos de Carcarañá presenciaron el fenómeno pasadas las 13.15. Las imágenes captadas por los vecinos mostraron una columna giratoria elevándose y arrastrando hojas, objetos livianos y nubes de polvo.

Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) haya lanzado una alerta amarilla por tormentas fuertes, vientos intensos y posibilidad de granizo en Santa Fe, la formación de un remolino de viento similar a un tornado llamó la atención de los vecinos de Carcarañá.

La alerta emitida por el organismo advertía la probabilidad de precipitaciones intensas y ráfagas que podían superar los 70 km/h, afectando no sólo al centro y sur de Santa Fe, sino también a Córdoba, Entre Ríos y el centro y este de Buenos Aires.

En ese contexto, pasadas las 13.15, los vecinos de Carcarañá presenciaron el fenómeno. Según los testigos, el cielo se oscureció como si fuera de noche y comenzaron a soplar ráfagas intensas que arrastraron una columna de polvo y aire. Las imágenes captadas por los vecinos mostraron una columna giratoria elevándose y arrastrando hojas, objetos livianos y nubes de polvo.

Los relatos de los habitantes coinciden en la intensidad del fenómeno, que duró algunos segundos, y provocó el arrancamiento de árboles de raíz y la dispersión de ramas por las calles. La caída de granizo agravó aún más la situación.

Los registros grabados por los vecinos rápidamente se hicieron virales, convirtieron al fenómeno en tema de conversación y despertaron la curiosidad tanto local como regional.

Las distintas explicaciones del fenómeno

El Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático confirmó que lo ocurrido en Carcarañá fue un tornado y explicaron que la situación más grave se reportó minutos antes en la zona rural de Cañada de Gómez, donde el viento provocó voladura de techos y destrozos en estructuras.

El centro de monitoreo aseguró que ese corredor es conocido en el ambiente meteorológico como el “pasillo de los tornados”, abarca desde el noreste argentino hasta el sur de Brasil y cobija a la Argentina como una de las regiones con mayor frecuencia de este tipo de fenómenos detrás de EEUU, de acuerdo con los expertos del centro de monitoreo.

Sin embargo, desde el SMN dieron otra explicación para el fenómeno: se trataría de un gustnado. Estas estructuras, que se registran con frecuencia en La Pampa Húmeda, se desarrollan y persisten cerca de la superficie, concretamente en el borde de avance del aire frío asociado a una tormenta, justo antes del frente de lluvia y ráfagas.

El término surge de la combinación de las palabras inglesas gust (ráfaga) y tornado, también conocido en entornos técnicos como “ráfaga tornádica” y popularmente apodado “mini-tornado”, detalló el organismo nacional.