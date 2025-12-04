WhatsApp ya no permitirá el uso de Inteligencia Artificial externa a la app + Seguir en









Meta banearía el uso de IA que no pertenezca al ecosistema de la empresa para fomentar el uso de su propio asistente.

WhatsApp ya no permitirá el uso de IA externa a la app.

La empresa a la que pertenece la aplicación de mensajería WhatsApp, una de las opciones preferidas de la gente para comunicarse, ya no permite el uso de Inteligencia Artificial externa a Meta. Esta decisión está atravesada por diversos factores, pero se comunica que es para proteger a los usuarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta medida impacta a la mayoría, que prefería usar otros asistentes como ChatGPT o Copilot antes que la propia Meta AI. Con este cambio, la plataforma busca centralizar todas las funciones de IA dentro de su propio ecosistema, limitar posibles riesgos de privacidad y evitar que terceros accedan a datos sensibles a través de integraciones no controladas.

How-to-Use-Meta-AI-WhatsApp-for-Business-Messaging Chat GPT y Copilot abandonan WhatsApp Meta anunció que ya no permitirá chatbots externos en WhatsApp porque la plataforma quiere volver a su uso original: servir como canal de comunicación entre empresas y clientes o personas, no como un espacio abierto para asistentes de inteligencia artificial de propósito general. Según la compañía, muchos de estos bots estaban operando por fuera de las funciones previstas para la API oficial y generando experiencias que WhatsApp no podía supervisar ni garantizar.

Otro punto clave es la carga técnica. La Inteligencia Artificial basada en modelos avanzados, como los de ChatGPT o Copilot, genera un volumen enorme de mensajes, audios e imágenes que saturan la infraestructura de WhatsApp. Meta sostiene que este uso intensivo afecta la velocidad, la estabilidad y la calidad del servicio para millones de usuarios.

También hay un interés comercial evidente. WhatsApp Business funciona bajo un modelo de monetización basado en categorías de mensajes y flujos empresariales específicos. Los bots externos rompen ese esquema porque generan interacciones ilimitadas y gratuitas, lo que deja a Meta sin control sobre el valor económico que terceros obtienen dentro de su plataforma.

Además, Meta busca unificar la experiencia de IA dentro de su ecosistema. En lugar de permitir múltiples asistentes generalistas, la empresa quiere que la única IA de uso libre dentro de WhatsApp sea su propio asistente, Meta AI. Esto le da a la compañía control total sobre cómo se integra la inteligencia artificial, qué datos circulan y qué herramientas pueden usar los usuarios.

Temas WhatsApp