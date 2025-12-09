WhatsApp permitirá comunicarte con personas que no usan la aplicación + Seguir en









Esta nueva herramienta va a cambiar por completo la forma en la que las personas se comunican con el celular.

La nueva función que pronto llega a WhatsApp sorprende y disgusta a muchos.

WhatsApp sigue renovándose y lanzando nuevas funciones estratégicas que le permitan coronarse como la aplicación de mensajería líder del mercado. En este contexto, anunció que sumará una nueva modalidad de comunicación que permitirá que el usuario se comunique a través de la app con personas que no usen este servicio.

Con esta integración, WhatsApp deja atrás su etapa como sistema cerrado para integrarse a un ecosistema comunicacional más grande. Esta medida fue impulsada por una exigencia regulatoria de Europa, que obliga a las grandes compañías tecnológicas a permitir que plataformas de menor escala se puedan conectar a sus servicios.

app whatsapp Cómo funciona este nuevo sistema de WhatsApp Esta opción habilitaría el intercambio de mensajes de texto, imágenes, videos, audios y documentos entre distintas aplicaciones externas a WhatsApp. En un principio, este servicio está limitado a conversaciones individuales pero Meta asegura que planea extenderla a grupos de chat.

La activación no es automática como otras actualizaciones: se debe entrar a Ajustes > Cuenta > Chats de terceros. De esta manera, los usuarios que tengan números de teléfono registrados de la Unión Europea decidirán si quieren formar parte de este sistema interplataforma.

Por otro lado, también se podrá optar por separar los chats de la aplicación y los de terceros en distintas bandejas, lo que permitirá guardar un control organizado hasta que esta nueva modalidad se termine de integrar.

Cuándo estará disponible Como se trata de una función nueva, aún tiene algunas restricciones. No se puede usar en WhatsApp Web ni otro tipo de dispositivo que no sea el Smartphone con sistema iOS o Android. En adición, las aplicaciones que deseen ser compatibles tendrán que adaptarse a los estándares técnicos solicitados por WhatsApp para garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios. Un detalle que disgustó a muchos es que si un usuario de WhatsApp bloquea a otro en la aplicación, este podrá comunicarse a través de esta nueva función. Sin duda algo que WhatsApp deberá regular eventualmente para evitar olas de spam y acoso. Por ahora, su implementación se limita a Europa, pero se espera que se expanda a otros lugares del mundo pronto.

