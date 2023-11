Llega Call of Duty: Modern Warfare III: todo lo que necesitás saber

Este año, el ícono de los videojuegos de guerra, Call of Duty, regresa con una secuela directa: Call of Duty: Modern Warfare III. Los jugadores podrán seguir con una progresión de armas sin interrupciones y una campaña totalmente nueva que continúa la historia inmediatamente después de los acontecimientos de Call of Duty: Modern Warfare II.