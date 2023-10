Xbox compró Activision Blizzard King y completó la adquisición más grande en la historia de los videojuegos

"Hoy, oficialmente le damos la bienvenida a Activision Blizzard y sus equipos a Xbox" , publicó en un comunicado oficial el CEO de Xbox Phil Spencer y agregó: "Son los publishers de algunos de las franquicias más amadas y jugadas en la historia del gaming tanto en consolas, PC y dispositivos moviles. Desde Pitfall a Call of Duty, World of Warcrat a Ovearwatch o Candy Crush Saga a Farm Heroes Saga, sus estudios han empujado los limites del gaming para los jugadores en todo el mundo".

Es un buen día para jugar. https://t.co/5we2TZBqpG — Xbox Argentina (@XboxArg) October 13, 2023

El CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, sostendrá su puesto hasta el final de este año. "Siempre he dicho que estoy comprometido a ayudar con la transición. Phil me pidió que me quede como CEO de ABK, bajo su mando, y he acordado hacerlo hasta el final de 2023", dijo en Kotick en un mail a sus empleados. El ejecutivo es uno de los más cuestionados en la industría por haber permitido comportamientos inapropiados y hasta abusos contra las mujeres en su empresa.