SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de agosto 2025 - 15:50

¿Lo sabías? Whatsapp permitirá que chatees con usuarios...sin Whatsapp

Una nueva funcionalidad de Whatsapp llamada "chat de invitados" promete conectarte con otros usuarios incluso cuando no tengan descargada la aplicación en sus celulares.

La nueva función de Whatsapp promete intercambiar mensajes de texto con usuarios que aún no hayan bajado la aplicación a sus dispositivos.&nbsp;

La nueva función de Whatsapp promete intercambiar mensajes de texto con usuarios que aún no hayan bajado la aplicación a sus dispositivos. 

La aplicación de mensajería WhatsApp avanza en un cambio de paradigma que permitirá intercambiar mensajes con usuarios de otras plataformas, incluso si no cuentan con la app instalada. La función, bautizada internamente como chats de invitados, ya aparece en la beta 2.25.22.13 de Android y se espera su llegada a iOS en las próximas semanas. Esta opción responderá al requisito de interoperabilidad impuesto por la Unión Europea bajo la DMA.

La decisión de habilitar un canal abierto a otros servicios de mensajería surge de la preocupación de Bruselas por evitar el abuso de posición dominante de WhatsApp y fomentar la competencia. Aunque aún no está claro cómo se plasmará en cada sistema operativo, se prevé que cualquier usuario podrá enviar mensajes vía WhatsApp y que el destinatario los reciba directamente en iMessage, Telegram, Signal u otra app compatible.

Informate más
celular.jpg
La nueva funci&oacute;n de Whatsapp permitir&aacute; enviar mensajes desde su plataforma para que lleguen a cualquier otro sistema de mensajer&iacute;a.&nbsp;

La nueva función de Whatsapp permitirá enviar mensajes desde su plataforma para que lleguen a cualquier otro sistema de mensajería.

Si bien la prueba inicial solo admite texto y conversaciones uno a uno, los primeros rastros en la versión beta indican que los archivos multimedia y las llamadas de voz o video quedarán excluidos de este esquema. Queda por definir si en futuras actualizaciones se habilitarán funciones adicionales, pero por el momento la prioridad es respetar los plazos legales: la implementación deberá completarse antes del 6 de septiembre de 2025, y se contempla la interoperabilidad para videollamadas en 2027.

Así funcionarán los chats de invitados de Whatsapp

Al crear un enlace temporal, el usuario de WhatsApp podrá compartirlo por SMS, correo electrónico o redes sociales. Al hacer clic, el destinatario accede a una interfaz web que emula la experiencia nativa de la app, sin necesidad de registro ni descarga.

  • Texto puro: los mensajes estarán cifrados de extremo a extremo, pero no admitirán fotos, videos ni notas de voz.

  • Chat individual: sólo se permiten conversaciones de una persona con otro usuario; los grupos quedan afuera.

  • Multiplataforma: funcionará entre iPhone y Android en todas las combinaciones posibles, garantizando que el mensaje llegue sin importar el sistema operativo del destinatario.

whatsapp-celular.jpg
Desde Whatsapp y hacia donde quieras: la nueva funci&oacute;n de la plataforma de mensajes te permitir&aacute; intercambiar textos con usuarios que a&uacute;n no hayan descargado Whatsapp en sus tel&eacute;fonos.&nbsp;

Desde Whatsapp y hacia donde quieras: la nueva función de la plataforma de mensajes te permitirá intercambiar textos con usuarios que aún no hayan descargado Whatsapp en sus teléfonos.

A pesar de su sencillez, esta propuesta debe sortear desafíos técnicos y regulatorios. No está del todo claro cómo impactará en la experiencia de usuarios mayores o en zonas con conectividad limitada, ni si llegará a incluirse en cuentas empresariales antes de 2025. No obstante, representa un avance significativo en la búsqueda de una mensajería más abierta y flexible.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias