Xi Jinping podría viajar a Washington en septiembre, según Marco Rubio

El secretario de Estado de EEUU lo adelantó durante una cumbre en Asia. A su vez, expresó que ambas partes trabajarán en sus diferencias.

Rubio reconoció que ambos tienen "diferencias significativas" y subrayó que "tendrán que trabajar en ellas".

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio , declaró este miércoles que espera una visita "muy positiva" del presidente chino, Xi Jinping , a Washington, estimada para septiembre.

Rubio se encuentra participando en la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) , que se desarrolla en Manila, Filipinas. Allí también habló de otras cuestiones geopolíticas como el impacto de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Aunque la visita aún no fue confirmada oficialmente, Rubio dejó claro que la Casa Blanca prevé que se concrete, tras mantener una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi , al margen de una cumbre de líderes del sudeste asiático, según AFP.

"Creo que el presidente Xi tendrá una visita muy positiva cuando venga a Washington", afirmó Rubio en Manila, Filipinas , y añadió que él y Wang hablaron extensamente sobre la cuestión. Si bien reconoció que ambos tienen "diferencias significativas", subrayó que "tendrán que trabajar en ellas".

La reunión del miércoles entre Rubio y Wang se produjo solo unos días después de que EEUU condenara las acciones de Pekín en el mar de China Meridional . Pekín ha negado categóricamente estas acusaciones.

La reunión se produjo días después de que EEUU condenara las acciones de Pekín en el mar de China Meridional.

Marco Rubio advirtió que dejar a Irán controlar el estrecho de Ormuz sería un "precedente peligroso"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este miércoles que permitir a Irán controlar el estrecho de Ormuz sería un "precedente peligroso" con consecuencias para el comercio y la seguridad global. El funcionario sostuvo que esa situación pondría en riesgo la libertad de navegación y podría replicarse en otras regiones del mundo si la comunidad internacional no actúa.

Durante su participación en la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se desarrolla en Manila, Filipinas, Rubio expresó su preocupación por el impacto que tendría un eventual dominio iraní sobre uno de los corredores marítimos más importantes del planeta.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó: "Si creamos un precedente en Oriente Medio en el que una nación-estado puede decidir controlar una vía marítima internacional, cobrar peaje y destruir sus barcos si no pagan, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetiría en otras partes del mundo".