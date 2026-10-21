Meta sube con fuerza en Wall Street tras superar las previsiones y redoblar su apuesta por la IA

La dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp reportó un crecimiento del 26% en sus ingresos y proyectó una facturación para el cuarto trimestre por encima de lo esperado. Elevó el piso de su inversión anual y anunció una nueva clase de acciones sin derecho a voto.

La empresa que conduce Mark Zuckerberg reforzó su apuesta por la inteligencia artificial: elevó el piso de su proyección de inversiones de capital para este año y anunció la creación de una nueva clase de acciones sin derecho a voto, que podrá utilizar para obtener financiamiento, remunerar empleados y concretar adquisiciones.

Las acciones de Meta subían más de 3% este miércoles en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street , luego de que la compañía presentara resultados del tercer trimestre que superaron las estimaciones del mercado y difundiera una perspectiva de ingresos favorable para el cierre de 2026. El avance se sumaba a una ganancia de alrededor de 0,5% durante la rueda regular.

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La empresa que conduce Mark Zuckerberg también reforzó su apuesta por la inteligencia artificial: elevó el piso de su proyección de inversiones de capital para este año y anunció la creación de una nueva clase de acciones sin derecho a voto , que podrá utilizar para obtener financiamiento, remunerar empleados y concretar adquisiciones, según informó Bloomberg.

La reacción positiva convivió con señales de presión sobre la rentabilidad y la caja. El balance incluyó un cargo extraordinario por un acuerdo judicial en Estados Unidos, mientras que las inversiones en infraestructura tecnológica llevaron el flujo de caja libre a terreno negativo.

Meta registró ingresos por u$s64.601 millones, un 26% más que un año atrás , tanto en términos reportados como sin considerar el efecto cambiario. La cifra superó el consenso de u$s63.370 millones y el techo de u$s64.000 millones que había anticipado la propia compañía, de acuerdo con el análisis de Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL .

El principal motor volvió a ser Family of Apps, el segmento que reúne a Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. Esa unidad facturó u$s64.158 millones, con una mejora interanual del 26%, impulsada por un aumento del 10% en la cantidad de anuncios y del 14% en el precio promedio por publicidad.

Por su parte, Reality Labs, la división de realidad virtual y anteojos inteligentes, obtuvo ingresos por u$s443 millones y registró una pérdida operativa de u$s4.129 millones.

La ganancia por acción contable fue de u$s3,83, por encima de los u$s3,57 que esperaba el mercado, según los datos citados por Bloomberg. Sin embargo, la lectura del resultado requiere considerar el impacto de partidas extraordinarias.

Villacorta destacó que el trimestre incorporó un cargo de u$s9.890 millones por un acuerdo con fiscales de Estados Unidos por demandas vinculadas con la salud mental adolescente. Sin ese efecto, la ganancia por acción habría alcanzado u$s7,40, frente a un consenso comparable de u$s6,76.

Ese desembolso también afectó los márgenes: los costos aumentaron 68% y el margen operativo cayó al 20%, desde el 40% de un año antes. Según IOL, al excluir el cargo extraordinario, el margen se ubicaría en torno al 35%.





Mark Zuckerberg.

Inteligencia artificial: más inversión y presión sobre la caja

Meta ubicó su previsión de inversiones de capital para 2026 entre u$s135.000 millones y u$s145.000 millones, al elevar el límite inferior desde los u$s130.000 millones anteriores.

De acuerdo con Bloomberg, la compañía acumuló inversiones por unos u$s86.000 millones durante los primeros nueve meses del año, por lo que todavía deberá ejecutar una parte significativa del presupuesto antes de diciembre.

En el tercer trimestre, el capex alcanzó u$s34.910 millones, mientras que el flujo de caja libre fue negativo en u$s2.120 millones. En igual período de 2025 había sido positivo en u$s10.625 millones, precisó Villacorta.

El estratega de IOL señaló que el nivel de inversión y sus exigencias sobre la caja continúan siendo variables centrales para evaluar a la compañía, aun cuando el negocio publicitario mantiene un crecimiento sólido.

Zuckerberg defendió la estrategia y sostuvo que las inversiones están dando resultados, según recogió Bloomberg. Entre los avances mencionó a Muse, el agente de inteligencia artificial que superó los 10 millones de usuarios en Estados Unidos y Canadá durante sus primeras seis semanas.

La herramienta permite automatizar tareas como compras, adquisición de entradas y programación de turnos. Sin embargo, su elevado consumo de capacidad de cómputo es uno de los factores que todavía limita su expansión global.

Qué espera Meta para el cuarto trimestre y 2027

La compañía proyectó ingresos de entre u$s73.000 millones y u$s76.000 millones para el cuarto trimestre de 2026. El punto medio, de u$s74.500 millones, quedó por encima de las expectativas del mercado: Bloomberg citó un consenso de u$s73.600 millones, mientras que IOL tomó como referencia u$s73.750 millones.

Según el análisis de Villacorta, Meta también anticipó que espera sostener un crecimiento fuerte durante 2027. Para este año, la previsión de gastos totales quedó entre u$s175.000 millones y u$s179.000 millones, incrementada por el cargo judicial.

En paralelo, la empresa busca moderar las pérdidas de Reality Labs. Proyecta un resultado negativo de entre u$s18.000 millones y u$s19.000 millones en 2026, que se reduciría a unos u$s15.000 millones en 2027, mientras reasigna recursos principalmente hacia inteligencia artificial.

Cómo será la nueva clase de acciones de Meta

Otro de los anuncios fue la creación de una Clase C sin derecho a voto, que se distribuirá entre los accionistas mediante un dividendo en acciones: recibirán un nuevo título por cada papel que posean. La compañía espera que las nuevas acciones comiencen a negociarse en enero de 2027, informó Bloomberg.

La operación tendrá un efecto económico similar al de un split de dos por uno: aumentará la cantidad de títulos y ajustará proporcionalmente su precio, sin modificar por sí misma el valor total de la inversión de cada accionista.

Villacorta aclaró que esa distribución inicial no implica dilución. Sin embargo, futuras emisiones de la nueva clase para financiar inversiones, pagar compensaciones o realizar adquisiciones sí podrían reducir la participación económica de los tenedores existentes.

La estructura también permitirá que Zuckerberg preserve el control político de la compañía mientras Meta amplía sus alternativas para financiar la siguiente etapa de su expansión.