Apple reconoce demoras en la entrega del iPhone Duo pero no puede anticipar cuándo normalizará el abastecimiento

El director de operaciones de la compañía admitió que el dispositivo enfrenta restricciones de disponibilidad. La creciente demanda de chips de memoria, impulsada por la industria de la inteligencia artificial, también presiona los costos de los fabricantes de hardware.

Apple reconoció las dificultades para abastecer la demanda del nuevo iPhone Duo , cuyos plazos de entrega ya se extienden hasta el próximo año, luego de lo que fue su presentación en sociedad el pasado 9 de septiembre. Durante la presentación de los resultados financieros del cuarto trimestre fiscal, realizada el pasado lunes, el director de operaciones de la compañía, Sabih Khan , confirmó que el dispositivo enfrenta restricciones de disponibilidad, aunque evitó precisar cuándo podría normalizarse la situación.

"El iPhone Duo tiene restricciones de disponibilidad en este momento . El proceso de aumento de la producción avanza bien y estamos trabajando intensamente para que este producto revolucionario llegue a manos de nuestros clientes lo antes posible. Sin embargo, por ahora es muy difícil predecir cuándo la oferta y la demanda estarán equilibradas ", afirmó Khan.

Los problemas de entrega fueron uno de los temas centrales de la conferencia telefónica, en la que también surgieron dudas entorno al encarecimiento de los chips de memoria. La creciente demanda de estos componentes por parte de la industria de la inteligencia artificial elevó los costos para los fabricantes de hardware.

Quienes no hicieron fila en una tienda Apple ni aprovecharon el período inicial de reservas anticipadas ahora deben afrontar plazos de entrega que llegan hasta el próximo año . La situación también afectó a Verizon , que pidió disculpas a sus clientes por las demoras y ofreció tarjetas de regalo como compensación.

La magnitud de la demanda ya había sido reconocida por la propia compañía. En un informe publicado en octubre por el Financial Times, Apple la describió como " nada menos que extraordinaria ". El iPhone Duo se agotó en el sitio web de la empresa pocas horas después de su lanzamiento, lo que desplazó las fechas de entrega hasta el próximo año.

Los retrasos llaman la atención por la reputación de Apple en materia de eficiencia de su cadena de suministro. Sin embargo, las dificultades para conseguir componentes no son exclusivas de la compañía: el avance de la industria de la inteligencia artificial incrementó la demanda de chips de memoria, presionó sus precios y amenaza con trasladar nuevos aumentos al costo de los dispositivos.

Por otro lado, Khan también reconoció que Apple aplicó subas de precios en varios de sus productos y señaló que esas decisiones se tomaron "a regañadientes".

Archivo. Apple también reconoció subas de precios en varios de sus productos.

En paralelo, la compañía busca reforzar el abastecimiento de materiales para el nuevo dispositivo plegable. Como parte de esos esfuerzos, anunció que está "profundizando" su asociación con Perryman, un productor de titanio que suministra materiales para el iPhone Duo.

Durante la apertura de la presentación, el nuevo CEO de Apple, John Ternus, también se refirió a la recepción del producto y a los esfuerzos para ampliar su disponibilidad. "Estamos muy entusiasmados con las primeras reacciones de los críticos especializados y los clientes, y trabajamos intensamente para que el iPhone Duo llegue a manos de los consumidores lo antes posible", afirmó.

Apple limita la compra del iPhone Duo a dos unidades por cliente por la alta demanda

Semanas atrás, Apple estableció un límite de compra de dos unidades por cliente del iPhone Duo en su tienda online de EEUU. La restricción alcanza a todas las variantes del primer teléfono plegable de la compañía y rige tanto en el sitio web como en la aplicación Apple Store. La medida se implementó en medio de una preventa marcada por la fuerte demanda y el rápido agotamiento del stock inicial.

Las reservas anticipadas comenzaron el 16 de octubre, aunque desde antes del lanzamiento ya existían advertencias sobre posibles dificultades de producción ante las expectativas que generó el dispositivo. Uno de los inconvenientes reportados semanas atrás estaba relacionado con la etapa final de ensamblaje de Foxconn, socio fabricante de Apple. Según una fuente cercana a la cadena de suministro citada por el medio chino Jiemian News, al 17 de septiembre la tasa de unidades consideradas aptas era de apenas el 60%.

La restricción impide que un mismo comprador agregue un tercer dispositivo a su pedido. Si intenta hacerlo, la plataforma le exige reducir la cantidad para poder continuar con la operación. Apple no explicó públicamente los motivos de la decisión, que se conoció después de que las primeras unidades con entrega prevista para el lanzamiento se agotaran en pocos minutos.

La venta general comenzó el pasado 23 de octubre. Durante las primeras horas de comercialización, los plazos de entrega se extendieron y las estimaciones pasaron a noviembre y diciembre. Para algunas configuraciones, incluso llegaron hasta enero de 2027.