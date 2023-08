Mínimo histórico: la televisión por cable ya es el servicio menos utilizado

nielsen uso de televisión Nielsen

Nielsen destacó también que el streaming tuvo un mes récord de la mano de YouTube y Netflix, que juntos representaron más del 17% de todo el uso de un dispositivo de TV. En total, el streaming acumuló el 38,7% del tiempo de uso del televisor, mientras que a otros se le dedicó el 11,6%.

Lo más y menos visto de la televisión según Nielsen

En julio llegaron a las plataformas de streaming una serie de nuevos programas originales, como The Witcher y The Lincoln Lawyer en Netflix, Tom Clancy's Jack Ryan en Prime Video y The Bear en Hulu, pero los contenidos adquiridos fueron los más vistos del mes. Suits, en streaming en Netflix y Peacock, y Bluey en Disney+ fueron los programas más vistos en julio, con 23.000 millones de minutos de visionado. Suits, sin embargo, estableció un nuevo récord de audiencia para un título adquirido, acumulando casi 18.000 millones de minutos.

En comparación, los deportes en abierto generaron casi 25.000 millones de minutos de audiencia en julio, aunque en una amplia gama de canales. La mayoría consideraría julio un mes flojo para los deportes, dado que la audiencia de los deportes en abierto suele triplicarse con creces a principios de septiembre. Aunque la Copa del Mundo Femenina de la FIFA supuso un impulso a finales de mes, la ficción siguió siendo la categoría más vista, con un 25,7% de la audiencia. En conjunto, la audiencia total de las emisiones descendió un 3,6% para terminar el mes con un 20% de la televisión, lo que representa un nuevo mínimo. En términos interanuales, el consumo televisivo descendió un 5,4%.