Despidos masivos en Amazon: la empresa eliminará al menos 16.000 empleos

Amazon anunció que avanzará con una nueva reducción de personal que alcanzará a 16.000 empleados , en lo que constituye una de las últimas rondas de despidos masivos dentro del sector tecnológico. La decisión se suma a una serie de recortes que la compañía viene aplicando desde 2023, en un contexto de reordenamiento interno y revisión de costos operativos a escala global.

El anuncio fue realizado este miércoles por Beth Galetti , vicepresidenta senior de la empresa, a través de una publicación oficial en el blog corporativo. Allí explicó que la medida responde a la necesidad de ajustar estructuras, simplificar procesos y priorizar áreas consideradas estratégicas para el negocio a largo plazo.

La nueva tanda de despidos se produjo apenas unos meses después de la ronda aplicada en octubre , cuando 14.000 trabajadores de Amazon perdieron su empleo.

Con este nuevo recorte , la compañía profundizó una política de reducción de personal que ya impactó a decenas de miles de empleados en los últimos dos años, especialmente en áreas administrativas, de gestión y algunos segmentos tecnológicos.

Desde la empresa señalaron que el proceso de revisión interna continuó luego de los despidos anteriores y que, tras ese análisis, se definió la necesidad de avanzar con una reducción adicional para adecuar la estructura de costos al escenario actual del mercado y a las prioridades de inversión.

Plazos y condiciones para los empleados afectados

Según detalló Galetti, el personal afectado en Estados Unidos contará con un plazo de 90 días para intentar reubicarse dentro del propio grupo Amazon antes de que se haga efectiva la desvinculación.

Durante ese período, los trabajadores podrán postularse a otras posiciones internas que se encuentren disponibles.

En caso de no lograr una recolocación, la compañía indicó que ofrecerá un paquete de indemnización por despido, acceso a servicios de recolocación laboral y la continuidad de las prestaciones de seguro de salud por un período determinado, de acuerdo con las políticas vigentes de la empresa y la legislación aplicable.

El ajuste en la industria tecnológica

La decisión de Amazon se inscribe en una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica, donde numerosas compañías recortaron personal tras el fuerte crecimiento registrado durante la pandemia.

El aumento de costos, la desaceleración del consumo y la necesidad de mejorar la rentabilidad llevaron a gigantes del sector a reestructurar sus plantillas y redefinir prioridades.

Desde Amazon remarcaron que, pese a los despidos, la empresa continúa invirtiendo en áreas clave como inteligencia artificial, servicios en la nube, logística y automatización, consideradas centrales para su estrategia futura.

El impacto interno

En su comunicado, Galetti reconoció el impacto personal y profesional que estas decisiones generan en los empleados afectados y aseguró que la empresa busca llevar adelante el proceso de la manera “más respetuosa y transparente posible”.

Al mismo tiempo, subrayó que los ajustes son necesarios para garantizar la sostenibilidad del negocio en el mediano y largo plazo.

Con este nuevo recorte, Amazon consolida uno de los procesos de reducción de personal más significativos del sector tecnológico reciente, en un escenario donde el reordenamiento del mercado laboral digital continúa marcando la agenda de las grandes corporaciones globales.