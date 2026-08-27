Nvidia avanza en un acuerdo para comprar Hugging Face

La empresa líder en el desarrollo de chips busca concretar una de las mayores operaciones de su historia. Fundada en 2016, Hugging Face ocupa un lugar central dentro del ecosistema de código abierto.

Nvidia , líder en el desarrollo de chips para inteligencia artificial, busca avanzar en un acuerdo para comprar Hugging Face , una de las plataformas más destacadas del ecosistema de código abierto. La operación podría implicar un desembolso de u$s12.900 millones , según informó The Information este miércoles, aunque las negociaciones todavía no se tradujeron en un acuerdo oficial.

De concretarse, sería una de las mayores operaciones de Nvidia en el sector de inteligencia artificial y le permitiría sumar a su ecosistema una de las plataformas más utilizadas por desarrolladores para compartir y descargar modelos de IA de código abierto.

Fundada en 2016, Hugging Face ocupa un lugar central dentro del ecosistema de código abierto. Su adquisición, le daría a Nvidia una posición mucho más fuerte en un segmento que busca reducir la distancia con los grandes modelos propietarios desarrollados por compañías como Anthropic y OpenAI .

Para Nvidia, el movimiento también tendría una dimensión estratégica vinculada a su negocio principal: los chips para inteligencia artificial.

Los principales laboratorios de IA de código cerrado, entre ellos OpenAI, Google, Amazon y Anthropic, trabajan en sus propios chips con el objetivo de reducir su dependencia del hardware de Nvidia . En ese escenario, un ecosistema sólido de modelos abiertos podría ofrecer a los clientes más alternativas y, al mismo tiempo, mantener una mayor demanda de infraestructura basada en los chips de la compañía.

Anteriormente, Nvidia ya había destinado decenas de miles de millones de dólares al desarrollo de sus propios modelos de IA de código abierto, por lo que la eventual compra de Hugging Face profundizaría una estrategia que la empresa viene desarrollando.

Un vínculo que se fortaleció durante el año

El CEO de Hugging Face, Clem Delangue, respaldó públicamente durante buena parte de este año la iniciativa de Nvidia en materia de código abierto, en un momento en que en Washington se debatían posibles restricciones sobre este tipo de modelos.

En ese contexto, Delangue participó a comienzos de agosto del programa "Face the Nation", de CBS, donde contó que Hugging Face utilizó una versión modificada por Nvidia de un modelo chino de código abierto para defenderse de un ciberataque.

También mencionó una carta firmada por el CEO de Nvidia, Jensen Huang, junto con otros 24 ejecutivos, incluida Hugging Face, que reclamaba al Gobierno estadounidense apoyo para los modelos abiertos en lugar de restricciones.

En una entrevista con CNBC a finales de julio, Delangue había advertido que China está "claramente dominando" la IA de código abierto.

La operación tendría además otra consecuencia para Nvidia: permitiría reforzar su presencia en computación en la nube. La compañía redujo hace aproximadamente un año su negocio propio DGX Cloud. Hugging Face, en cambio, ya ofrece herramientas que permiten a los desarrolladores ejecutar modelos de IA utilizando capacidad de cómputo alquilada. La podría permitirle a Nvidia regresar a ese mercado aprovechando una infraestructura ya existente, en lugar de construirla desde cero.

También aparece otro incentivo financiero. Nvidia analiza comprometerse a cubrir el costo de decenas de miles de millones de dólares en contratos de computación en la nube para sus clientes. Si parte de esa capacidad contratada finalmente no fuera utilizada, la compañía podría quedarse con recursos disponibles.

Con Hugging Face dentro de su estructura, Nvidia tendría una plataforma desde la cual ofrecer esa capacidad de cómputo a los clientes de la compañía.

Hugging Face y su valor de u$s13.000 millones

El precio informado representa un salto considerable respecto de la última valuación conocida de Hugging Face. La compañía había conseguido u$s235 millones en una ronda de financiación realizada en 2023, que la valoró en u$s4.500 millones. La operación fue liderada por Salesforce Ventures y contó también con la participación de GV, el brazo inversor de Alphabet, IBM Ventures y Nvidia, entre otros.

La empresa ya había rechazado una propuesta de inversión de Nvidia por u$s500 millones a finales del año pasado. Aquella operación habría elevado su valuación hasta u$s7.000 millones, pero Hugging Face se negó porque no quería contar con un inversor dominante que pudiera influir sobre sus decisiones. Una adquisición, sin embargo, plantea un escenario diferente al de incorporar a un gran inversor minoritario, especialmente para una compañía que necesita continuar creciendo.

Hugging Face sigue siendo relativamente pequeña en términos de ingresos frente a otras empresas del sector. Según The Information, actualmente genera unos u$s150 millones anuales, frente a los aproximadamente u$s100 millones que registraba apenas dos meses antes. En las últimas semanas, la empresa quedó en el centro del debate público por el "hackeo" que sufrió a manos de un agente de OpenAI.