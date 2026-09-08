Nvidia cerró un acuerdo que podría cambiar la Inteligencia Artificial como la conocemos: ¿de qué trata?

La operación une al principal fabricante de chips para Inteligencia Artificial con una de las mayores comunidades de desarrolladores del sector.

Nvidia acordó adquirir Hugging Face por US$12.930,3 millones, definiendo una de las operaciones más importantes de su historia y una apuesta directa por el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial abiertos . El acuerdo le permitirá al fabricante de chips sumar a su ecosistema una plataforma utilizada por millones de desarrolladores para encontrar, modificar, probar y desplegar modelos de IA.

La magnitud de la compra no está solamente en el precio. Hugging Face se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro para quienes trabajan con modelos de código abierto y modelos de pesos abiertos. La plataforma reúne más de 3 millones de modelos , 500.000 conjuntos de datos y 1 millón de aplicaciones, aprovechadas por más de 18 millones de desarrolladores, investigadores y creadores.

Para Nvidia, este movimiento significa avanzar desde el negocio de los procesadores y la infraestructura hacia una parte del software que define qué modelos se desarrollan, cómo se adaptan y sobre qué equipos terminan funcionando.

Hugging Face nació en 2016 y se transformó en una plataforma pilar para el desarrollo de aprendizaje automático . Empresas, investigadores y programadores pueden publicar modelos, conjuntos de datos y aplicaciones, además de acceder a herramientas para entrenarlos, evaluarlos e integrarlos en distintos proyectos.

Su importancia creció con la expansión de los modelos abiertos. En lugar de depender exclusivamente de servicios cerrados como los que ofrecen OpenAI o Anthropic, los desarrolladores pueden descargar modelos, ajustarlos a sus necesidades y ejecutarlos en su propia infraestructura.

La plataforma también funciona como una especie de catálogo tecnológico. Ahí conviven modelos de empresas como Meta, Google y Nvidia con proyectos desarrollados por universidades, startups y programadores independientes. Actualmente, más de 200.000 empresas usan Hugging Face para descubrir, evaluar, personalizar y desplegar sistemas de Inteligencia Artificial. Ese es probablemente el punto más importante de la adquisición: le da a Nvidia una relación mucho más directa con esa comunidad.

Nvidia construyó su posición dominante en Inteligencia Artificial alrededor de sus GPU, que se usan para entrenar y ejecutar modelos. Pero la competencia está llevando a las grandes tecnológicas a desarrollar chips propios y a buscar mayor control sobre toda la infraestructura necesaria para ejecutar IA. La compra de Hugging Face amplía esa estrategia.

¿La plataforma va a seguir siendo abierta después de la operación?

Este es uno de los principales interrogantes de la operación. Nvidia aseguró que esa característica no va a cambiar. Jensen Huang, presidente y director ejecutivo de Nvidia, afirmó que la plataforma va a seguir abierta y que los desarrolladores podrán elegir los modelos, frameworks, servicios de nube y plataformas de cómputo que quieran usar. En particular, sostuvo que no será obligatorio contar con hardware de Nvidia para desarrollar o publicar proyectos a través de Hugging Face.

La empresa también prometió mantener el soporte para modelos de pesos abiertos y para desarrollos que funcionen en múltiples nubes y aceleradores. La definición es importante porque uno de los mayores activos de Hugging Face es precisamente su posición como plataforma independiente dentro del ecosistema.

Cómo puede impactar la operación en la IA que usamos todos los días

La transformación puede estar detrás de los servicios que utilizan Inteligencia Artificial. Si Hugging Face recibe más infraestructura, capacidad de cómputo y recursos de ingeniería, los modelos alojados ahí van a poder ser más fáciles de evaluar, adaptar y desplegar. Eso puede acelerar el desarrollo de herramientas de IA para empresas, aplicaciones, robots, sistemas de atención al cliente, generación de contenido y software empresarial.

También puede favorecer el avance de modelos que no dependen exclusivamente de una empresa. Los modelos abiertos permiten que una empresa tome una tecnología existente, la adapte y la ejecute bajo sus propias condiciones y reglas. El acuerdo contempla unos US$11.900 millones destinados a los accionistas de Hugging Face y hasta US$1.000 millones adicionales en incentivos en acciones para retener empleados.

Entonces, no estamos hablando solamente de una inversión millonaria destinada a una firma de software. Nvidia busca asegurarse un lugar en la infraestructura que conecta a los desarrolladores con los modelos de Inteligencia Artificial. Si logra mantener abierta esa plataforma mientras la integra con sus recursos, puede convertirse en uno de los movimientos que definan cómo se construye y distribuye la próxima generación de sistemas de IA, con Nvidia a la cabeza.