Nvidia cerró un acuerdo de u$s 12.900 millones para comprar la plataforma de inteligencia artificial Hugging Face

Se trata de una firma fundada en 2016, a partir de la cual desarrolladores e investigadores pueden encontrar, compartir y probar modelos y herramientas de IA. Actualmente es utilizada por más de 18 millones de expertos.

Hugging Face es utilizada por más de 18 millones de desarrolladores y alberga más de tres millones de modelos de IA.

La compañía de chips Nvidia acordó la compra de la plataforma de Inteligencia Artificial (IA) Hugging Face en una operación valuada en unos u$s12.900 millones, una de las mayores adquisiciones del fabricante de esta infraestructura en su expansión hacia el sector del software.

Hugging Face, fundada en 2016, se volvió una popular plataforma en línea donde desarrolladores e investigadores pueden encontrar, compartir y probar modelos y herramientas de IA .

El acuerdo incorporaría a Nvidia a una de las mayores comunidades de desarrolladores de IA del mundo y le otorgaría el control de una plataforma de código abierto líder , una alternativa a los sistemas ofrecidos por OpenAI y Anthropic.

Nvidia es conocida principalmente por fabricar los chips avanzados que se utilizan para entrenar y ejecutar sistemas de IA, cuya demanda se disparó a medida que las empresas compiten por desarrollar productos de IA. Según las empresas, Hugging Face es utilizada por más de 18 millones de desarrolladores y alberga más de tres millones de modelos de IA .

Según el acuerdo, Nvidia pagará aproximadamente u$s11.900 millones a los inversores de Hugging Face y ofrecerá hasta u$s1.000 millones en incentivos basados en acciones a los empleados que se unan a la empresa. Este acuerdo también podría ayudar a Nvidia a expandir su presencia en el software de IA, ya que algunos de sus mayores clientes, incluidos Microsoft, Meta y OpenAI, están desarrollando sus propios chips.

Nvidia es conocida principalmente por fabricar los chips avanzados que se utilizan para entrenar y ejecutar sistemas de IA.

Boom de la IA: Nvidia se dispara 20% en el año y se consolida como la empresa más valiosa del mundo

Las acciones de Nvidia acumulan una ganancia del 20% en 2026 y incrementan su valor de mercado a u$s5,47 billones este miércoles, manteniéndose como la empresa más valiosa del mundo. La escalada sumó un 10% sólo en la última semana, traccionada por los resultados trimestrales presentados el pasado 26 de agosto.

Con este avance, la firma se consolida como uno de los grandes indicadores del boom global por la inteligencia artificial. La suba confirma que la demanda de semiconductores y capacidad de procesamiento no da señales de desaceleración.

Este miércoles tuvo una novedad importante: las acciones de Nvidia trepan un 4% en Wall Street, tras la noticia de que el gigante tecnológico acaba de invertir u$s3.500 millones en MediaTek, un fabricante de chips taiwanés, que ayudará a sus clientes a crear chips de IA personalizados que se integren en los sistemas más amplios de Nvidia.