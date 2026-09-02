Boom de la IA: Nvidia se dispara 20% en el año y se consolida como la empresa más valiosa del mundo + Agregar ámbito en









La escalada sumó un 10% sólo en la última semana, traccionada por los resultados trimestrales presentados el pasado 26 de agosto. Nvidia destinó u$s3.500 millones a MediaTek para potenciar la creación de chips de IA personalizados.

Nvidia y su valuación: La compañía tecnológica consolida su liderazgo mundial, superando u$s5,47 billones en valor de mercado.

Las acciones de Nvidia acumulan una ganancia del 20% en 2026 y incrementan su valor de mercado a u$s5,47 billones este miércoles, manteniéndose como la empresa más valiosa del mundo. La escalada sumó un 10% sólo en la última semana, traccionada por los resultados trimestrales presentados el pasado 26 de agosto.

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Con este avance, la firma se consolida como uno de los grandes indicadores del boom global por la inteligencia artificial. La suba confirma que la demanda de semiconductores y capacidad de procesamiento no da señales de desaceleración.

El detalle Este miércoles tuvo una novedad importante: las acciones de Nvidia trepan un 4% en Wall Street, tras la noticia de que el gigante tecnológico acaba de invertir u$s3.500 millones en MediaTek, un fabricante de chips taiwanés, que ayudará a sus clientes a crear chips de IA personalizados que se integren en los sistemas más amplios de Nvidia.

El avance de Nvidia en Wall Street se apoya en sólidos resultados y una demanda en expansión fuera de las grandes tecnológicas, mientras el mercado vigila de cerca los cuellos de botella en la oferta para cumplir con los pedidos.

Nvidia destinó u$s3.500 millones a MediaTek para potenciar la creación de chips de IA personalizados. NYSE El gigante tecnológico prevé elevar un 70% sus ventas hacia el año fiscal 2028, superando los cálculos del mercado. Según datos de Bloomberg, el diferencial proyectado por la empresa conducida por Jensen Huang podría generar ingresos extraordinarios por más de u$s100.000 millones.

Asimismo, todo indica que la demanda de semiconductores orientados a la inteligencia artificial seguirá superando la capacidad de producción instalada. Para Wall Street, la brecha entre la oferta y el volumen de pedidos se consolidó como una de las variables clave para sostener la valuación de la compañía. La clave: los centros de datos La publicación de los balances trimestrales ratificó la tendencia: Nvidia reportó ventas por u$s96.200 millones y una ganancia por acción de u$s2,22, superando las estimaciones previstas por Wall Street. Con u$s89.000 millones aportados en el trimestre, el área de centros de datos explicó más del 92% de los ingresos de Nvidia, que prevé facturar u$s108.000 millones en el próximo trimestre. Nvidia destinó u$s3.500 millones a MediaTek para potenciar la creación de chips de IA personalizados. Imagen creada con IA El peso del área refleja el impacto de la IA generativa en los semiconductores: los chips gráficos y los sistemas de alto rendimiento son ahora el eje central de la infraestructura para tecnológicas, servicios en la nube y desarrolladores. Citi, JPMorgan y UBS subieron sus precios objetivo para Nvidia y mantuvieron sus recomendaciones de compra, confiados en la firmeza de la demanda de chips y en la capacidad de la compañía para sostener su rentabilidad.